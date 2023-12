Una vigilia di quelle che senti dentro, che fanno battere il cuore. La gara che può valere la prova da grande, che può legittimare qualcosa di più di un sogno salvezza a cui aveva pensato ad inizio anno. Da solo al timone della Juve Stabia, a poche ore dalla sfida col Benevento, il presidente Andrea Langella si scioglie e libera le emozioni di un appuntamento da ricordare.

APPROFONDIMENTI Bernardotto o Salvemini, rebus Giugliano contro il Monopoli Perinetti, morta la figlia Emanuela: «Uccisa dall'anoressia, s'è lasciata spegnere» Il calcioscommesse scuote Benevento, sotto accusa Pastina e gli ex Letizia, Coda e Forte

Presidente, la Juve Stabia è a 32 punti a quattro turni dal giro di boa: se lo sarebbe mai aspettato?

«Più che alla classifica, mi piace guardare avanti. Abbiamo allestito una squadra giovane, fatta prima di uomini e poi di calciatori di grande livello. Guardiamo avanti con fiducia, raggiungiamo i nostri obiettivi».

Quale scelta "benedice" più di tutte?

«Aver affidato il ruolo di ds a Matteo Lovisa e la panchina a Guido Pagliuca. Con loro abbiamo da subito trovato un'intesa. Sono due professionisti esemplari che sanno mettere sul campo la loro esperienza e le loro conoscenze di calcio. Oggi abbiamo 27 calciatori di proprietà che il mister ha saputo plasmare».

La cosa che le piace di più di questa Juve Stabia?

«Il sacrificio, la corsa sotto la curva, la voglia di onorare la maglia sempre. E poi un gruppo che ha sposato a pieno il nostro progetto, remando tutti verso un'unica direzione».

La città sta rispondendo ad una squadra che merita sul campo l'affetto della gente.

«La Juve Stabia oggi è il simbolo della città di Castellammare, è un catalizzatore di entusiasmo. Vogliamo ispirare i giovani a credere nei loro sogni, essere un veicolo che spinge a coltivare il coraggio di perseguirli e abbracciare con serenità vittorie e sconfitte. La Juve Stabia esprime il gioco più bello della categoria. Non lo dico io da presidente, ma gli addetti ai lavori».

Pagliuca novello capo popolo in una città che cerca riscatto nella squadra di calcio?

«Pagliuca è un grande allenatore. Un uomo prima di tutto, un tecnico che è sempre sul pezzo, che arriva prestissimo al campo la mattina per essere sempre l'ultimo ad andare via. Un professionista esemplare».

Domenica arriva il Benevento: Davide contro Golia?

«Quando penso al Benevento, mi torna alla mente il gol di Sau che ci condannò alla C. Oggi ci ritroviamo e guardiamo a questa gara con occhi differenti. Il Benevento è una corazzata. Noi cercheremo, come sempre, di vendere cara la pelle».

Che gara si aspetta e quanto è stato importante avere la diretta Rai?

«La serie C su Sky è un'occasione d'oro per la grande visibilità che ci ha dato. La diretta su Raidue lo è altrettanto. Da consigliere di Lega sto cercando di dare un contributo per migliorare, con fatti concreti, la situazione della C. Domenica daremo anche spazio ad un'associazione di ragazzi "speciali", che saranno nostri ospiti sul rettangolo di gioco».

Cosa "soffierebbe" a Vigorito?

«È un grande imprenditore, capace di portare il Benevento in serie A. Affrontarlo è un grande piacere. Sul campo sarà battaglia, ma ci stringeremo la mano sia prima che dopo il match».

La B è un progetto a medio termine: dovesse arrivare prima?

«La Juve Stabia di questa stagione è nata con l'obiettivo di salvarsi ed è quello che stiamo facendo. Questa squadra deve crearsi un'ossatura forte per poter competere nel corso degli anni ad alti livelli».

Tutti si chiedono che farà la Juve Stabia a gennaio: quanto conterà il piazzamento in classifica in chiave mercato?

«Ci faremo trovare pronti. Con Lovisa e Pagliuca capiremo se questo organico ha bisogno di cambiamenti e dove dovrà essere rinforzato».