Si profila una Befana senza acquisti. Messo con largo anticipo nella calza il ritorno di Santo D'Angelo, in casa Avellino si valutano con attenzione gli investimenti facendo i conti soprattutto con le vendite da effettuare. Riflessioni che la triade composta da De Vito, Rastelli e D'Agostino fa quasi quotidianamente evitando di farsi prendere dalla bramosia di sparare colpi utili ad infiammare la piazza ma poco funzionali al progetto tattico nonché dispendiosi sul piano economico.

Paradigma di partenza che in questo momento non serve a consolare Graziano Battistini, agente di Luca Paganini della Triestina. Il 29enne ex Frosinone è stato letteralmente sedotto per una decina di giorni ma abbandonato al suo destino in questo inizio anno dopo che Massimo Rastelli gli ha preferito D'Angelo e chiesto espressamente l'ingaggio di un altro play alternativo a Casarini. In questo contesto i nomi di Andrea Cittadino, 28enne del Trento assistito da Lara Palmegiani, e Antonio Vacca, 32enne svincolato dal Venezia passato solo l'ala protettiva di Mario Giuffredi, restano piste accessibili ma secondarie. Il prossimo innesto in rosa, infatti, per espressa volontà del trainer di Pompei sarà un attaccante da alternare a Diego Gambale.

Svanita, almeno per il momento, la suggestione Mirco Antenucci, si stanno valutando i profili di tre attaccanti di serie B messi in lista di sbarco dalle rispettive società. Per una questione economica, di prospettiva e facilità di approccio, l'operazione più semplice è quella del 26enne Mamadou Tounkara del Cittadella. Più difficoltose, ma non proibitive, sono quelle di Luca Vido, 25 anni dell'Atalanta che Michelangelo Minieri intende spostare da Palermo, e soprattutto Michele Marconi, 33 anni del Sutirol. Quest'ultimo è dei tre quello più avvezzo al gol ma anche l'elemento che, assistito da Grimaldi, sta tentennando più degli altri nel valutare proposte dalla Lega Pro.

Per pensarci avrà almeno una settimana di tempo anche se, in sede di calciomercato, le occasioni possono spuntare come funghi in ogni momento. Meglio allora concentrarsi sulle uscite soprattutto per mettere da parte quel gruzzoletto utile per dare l'assalto finale ad un attaccante di serie B che, oltre ad infiammare la piazza per il nome, possa davvero far fare il salto di qualità alla comitiva di Rastelli. L'esempio più concreto in tal senso resta quello di Pietro Iemmello che lo scorso anno i lupi sfiorarono soltanto ma il Catanzaro, acquistandolo, si assicurò facendo un vero e proprio investimento sul futuro. Quello sbagliato dei lupi, di nome Jacopo Murano, è attualmente sul mercato ma tra tutti i pretendenti finora spuntati (Picerno,Potenza, Monopoli e Taranto) soltanto il Crotone di Vrenna (forte anche su Lescano) potrebbe davvero rilevarlo a titolo definitivo.

Oltre a due attaccanti e un altro centrocampista, intanto, l'Avellino potrebbe presto valutare pure l'innesto di un difensore perché Andrea Pasini, agente di Julian Illanes, ha chiesto un incontro alla dirigenza irpina. Dovesse uscire l'argentino, Rastelli potrebbe decidere di tenere in rosa Scognamiglio, per il quale il Giugliano offre meno del 50% dell'ingaggio, o virare sull'usato sicuro di Luca Bittante, jolly utile anche per le corsie laterali ma che viene dall'incognita di un grave infortunio. Quella di oggi, intanto, sarà una giornata importante sul fronte delle uscite perché l'agente di Claudiu Micovschi è atteso a Taranto da Evangelisti e Capuano. Il tecnico di Pescopagano, contrariato per il rinvio di lunedì perché lo voleva in campo contro il Catanzaro, ha minacciato di far saltare l'affare destinato ad andare in porto con la formula del prestito. Prestito con diritto di riscatto in favore dei lucani è la formula concordata con il Picerno per Tommaso Ceccarelli mentre Marco Garetto, dopo la gara di sabato ad Agropoli, potrebbe fermarsi proprio in Cilento per mettersi a disposizione del suo ex allenatore De Sanzo che lo ha tenuto ad Acireale.