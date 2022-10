Buona stagione della matricola Gelbison, al via la prevendita per l'Andria

La stagione finora condotta dalla matricola Gelbison, dopo la partenza in salita, con una serie di risultati utili che l'hanno portata ad essere nella zona nobile della classifica tanto da collocarsi alle spalle delle big del girone meridionale della terza serie professionistica, ha finito per incuriosire anche Rai Sport, che per conoscere più da vicino la realtà di questa società che rappresenta un piccolo centro del Cilento, ha inviato una sua truppa per allestire un servizio da proporre nella rubrica C Siamo che la rete tematica riserva alla serie C. Nell'occasione l'inviato Massimo Proietto, al Morra di Vallo della Lucania, dove la squadra rossoblu svolge le sedute di allenamento, ha intervistato la vice presidente Vincenza De Luca, l'allenatore Fabio De Sanzo e il capitano Francesco Uliano. Intanto è partita la prevendita per il match di domenica con la Fidelis Andria.