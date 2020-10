Modica in tribuna per squalifica insieme al portiere D'Andrea, fermi ai box per infortunio i centrocampisti Esposito e Onisa. In casa Cavese tutto pronto per l'impegno casalingo di domani. Al Lamberti arriva la Viterbese dell'ex trainer biancoblu Maurizi.

Gli aquilotti hanno ottenuto a Pagani il primo punto stagionale, ma per i progressi in fatto di gioco e personalità la classifica avrebbe potuto essere ben diversa. Siamo comunque solo all'inizio e c'è tempo per rimettersi sui giusti binari.

Per la gara di domani Modica dovrà rivedere qualcosa a centrocampo. Favasuli e Migliorini si giocano la terza maglia da titolare, accanto ai giovani Cuccurullo e Pompetti, confermati rispettivamente da intermedio e nel ruolo di playmaker.

Poco altro dovrebbe cambiare rispetto al derby del Marcello Torre, con l'ovvio ritorno tra i titolari del portiere Bisogno. Qui di seguito l'elenco completo dei convocati della Cavese per l'impegno di domani.

PORTIERI: 1 Bisogno, 22 Paduano, 33 Vivace

DIFENSORI: 2 Matino, 3 Ricchi, 13 Marzupio, 17 Tazza, 26 Cannistrà, 27 De Franco, 28 Nunziante, 36 Semeraro

CENTROCAMPISTI: 4 Migliorini, 8 Favasuli, 15 Cuccurullo, 16 De Luca, 29 Zedadka, 34 Pompetti

ATTACCANTI: 7 Russotto, 9 De Paoli, 10 De Rosa, 18 Montaperto, 19 Oviszach, 24 Forte, 36 Senesi, 37 Vivacqua.

