Countdown per l'anticipo casalingo con la Ternana. Domani la Cavese sosterrà la seduta di rifinitura, sciogliendo i dubbi su alcuni atleti che hanno lavorato a scartamento ridotto in settimana. Il primo interrogativo riguarda il portiere Bisogno, alle prese col problema alla coscia accusato nella gara di Francavilla.



Da verificare pure le condizioni fisiche dei vari Marzupio, Bulevardi e Galfano. Certa invece l'assenza del centrale difensivo Rocchi, appiedato dal giudice sportivo e quasi certamente sostituito dall'esperto Marzorati al centro della retroguardia.



Intanto, è scattata la prevendita per la gara coi rossoverdi, in programma sabato sera alle 20.45 al Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Vendita aperta anche ai supporters della Ternana, per i quali sarà possibile acquistare - al costo di 10 euro - i tagliandi del solo settore ospiti dell'impianto stabiese. © RIPRODUZIONE RISERVATA