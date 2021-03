La Cavese ospita domani il Catania: Campilongo recupera tre pedina

Tre importanti rientri per mister Campilongo in vista dell'impegno casalingo contro il Catania. La Cavese è chiamata a riscattare il ko con il Catanzaro, ma soprattutto la prova nettamente sotto tono rispetto a quanto fatto nella prima parte della gara di Caserta.

Va soprattutto cancellato il timore che qualcuno in gruppo abbia già mentalmente mollato, nonostante un buon numero di gare a disposizione per potersi aggrappare alla speranza playout. L'impegno di domani sarà tosto almeno quanto quello con il Catanzaro. Il Catania dell'ex Russotto è in piena bagarre playoff ma è ormai da tempo che la Cavese non può fare alcuna distinzione di sorta in merito agli avversari.

Rientrano da squalifica Scoppa e Gerardi, così come torna a disposizione Lulli, restituendo maggiore varietà di scelta a Campilongo in una mediana in piena emergenza nel periodo successivo al ciclone Covid che ha investito l'ambiente biancoblu. Resta ancora da fare i conti con le assenze, ma chi va in campo sa bene di essere chiamato a dare più del 100%, prendendosi la propria fetta di responsabilità, così come chiesto da mister Campilongo nell'immediato dopo-partita di mercoledì. Qui di seguito l'elenco completo dei convocati biancoblu.

PORTIERI: 12 D'Andrea, 22 Paduano, 41 Kucich

DIFENSORI: 2 Matino, 3 Ricchi, 16 Senese, 27 De Franco, 28 Nunziante, 36 Semeraro, 42 Gega, 44 Natalucci

CENTROCAMPISTI: 4 Scoppa, 5 Lulli, 8 Favasuli, 15 Cuccurullo, 21 Matera

ATTACCANTI: 10 De Rosa, 17 Gatto, 18 Montaperto, 31 Calderini, 35 Senesi, 40 Bubas, 45 Gerardi