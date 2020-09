La Cavese perde un pizzico di esperienza in retroguardia. Il centrale difensivo Lino Marzorati lascia gli aquilotti e torna a giocare nella sua Lombardia dopo ben 14 anni. L'atleta di Rho si è infatti accasato al Lecco, dopo uno score di 18 presenze con la maglia biancoblu nella scorsa stagione.



Marzorati è cresciuto nel settore giovanile del Milan, ma dal 2006 non aveva più indossato casacche di compagini della sua regione. Empoli, Cagliari, Sassuolo, Modena, Prato e Juve Stabia in carriera, prima dell'approdo a Cava de' Tirreni.



Intanto, il direttore generale Peppino Pavone ha inteso rassicurare la tifoseria dopo qualche mugugno relativo alla composizione del roster affidato a mister Giacomo Modica. Col mercato aperto fino al prossimo 5 ottobre, la società seguirà tutte le indicazioni e valutazioni che lo staff tecnico farà, per comprendere come e dove intervenire in questa prima lunga sessione di calciomercato. © RIPRODUZIONE RISERVATA