Un altro anno di contratto con la squadra della sua città, per lasciare impressi ancor meglio i numeri da record collezionati già nella stagione in corso. La Cavese ha rinnovato l'accordo con Claudio De Rosa fino a giugno 2021.

Sarà la stagione numero undici per il capitano in maglia biancoblu, con presenze e gol in tre differenti categorie: Serie C2, Eccellenza (con la denominazione Città de la Cava) e Serie D.



Sarà dunque un'occasione per incrementare il duplice record assoluto già detenuto da tempo. De Rosa è infatti l'atleta che ha indossato più a lungo la casacca della Cavese con 219 presenze, condite da 104 reti messe a segno in gare ufficiali. E magari l'anno venturo ci sarà pure modo di conquistare un altro primato: quello di aver realizzato gol in quattro categorie diverse con la stessa squadra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA