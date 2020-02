Tre partite in sei giorni. Il calendario di Serie C propone un piccolo tour de force nel girone C, con la Cavese chiamata a un duplice turno interno per provare a riagganciare la zona playoff, persa dopo il pari “in bianco” di Avellino.



Domenica c'è il Bari, mercoledì il Rende. Avversari di caratura nettamente differente, ma con le emergenze vissute di recente dagli aquilotti c'è da stare attenti anche alle cosiddette “piccole”. In attesa dei calabresi, comunque, il primo pensiero è rivolto al Bari, seconda forza del girone con un distacco oceanico sugli aquilotti.



Sono partite che si caricano da sé: non è un luogo comune quando c'è da confrontarsi con le prime della classe. Con la Reggina la Cavese, alla prima del nuovo anno, sciorinò una prestazione eccellente, rifilando alla capolista un 3-0 che non ammetteva repliche.



Altra cosa sarà col Bari, non foss'altro che per i numerosi infortuni che hanno costretto mister Campilongo a convocare soli diciannove atleti per la trasferta al Partenio-Lombardi. Agli assenti per problemi fisici si aggiungerà anche il centravanti Germinale, appiedato per un turno dal Giudice Sportivo. Di positivo, però, ci sarà il rientro da squalifica del centrale difensivo Marzorati e del fantasista Russotto. © RIPRODUZIONE RISERVATA