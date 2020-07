Un bottino di 5 gol in 27 presenze, ma pure un bel po' di assist che hanno fruttato punti importanti per la salvezza e per sfiorare, fino al blocco del torneo, il piazzamento playoff.



La Cavese si tiene stretto Andrea Russotto. Il fantasista ha rinnovato l'accordo col club del patron Massimiliano Santoriello fino al 30 giugno 2022. Contratto biennale, per blindare un atleta che potrebbe esprimersi ancora ad alti livelli anche con le idee tattiche di Giacomo Modica.



Il fantasista romano, sbocciato nel Treviso in Serie B e con un'esperienza in Serie A tra le fila del Napoli, era giunto a Cava de' Tirreni la scorsa estate. In precedenza aveva indossato le casacche di Sambenedettese, Catania, Catanzaro e Carrarese in Serie C.



Intanto la società ha dato un mese di tempo ai tifosi che voglioni richiedere il rimborso dei ratei abbonamenti non goduti a causa dello stop al campionato. Il rimborso potrà essere richiesto presentando una serie di documenti presso la sede sociale in via XXV Luglio, 66 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 17; il sabato dalle ore 9 alle 13.

