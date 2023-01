La Gelbison cade a Potenza (3-1) e scivola in zona play out

Per la Gelbison la situazione comincia a complicarsi, la sconfitta rimediata al Viviani di Potenza con i lucani di Raffaele, arrivata al termine di una gara dai due volti per i cilentani che dopo aver chiuso sotto di due reti nella prima frazione hanno provato a reagire nella ripresa andando anche a segno e provando anche ad acciuffare il pareggio ma nel momento migliore il Potenza con il suo uomo leader Caturano ha chiuso la contesa sul 3-1.

Un risultato che complice anche la vittoria esterna del Monterosi sul campo della Juve Stabia, fa scivolare i cilentani nella zona play out. Per la cronaca il Potenza la sblocca al minuto 17 con Caturano che con un tiro di precisione sorprende Anatrella, il portiere ex Piacenza al debutto con la nuova casacca nulla può nell'occasione. La risposta della Gelbison è affidata a Fornito che su punizione scheggia la traversa. Ma dopo 7 minuti arriva il raddoppio dei padroni di casa:al 29' Girasole di testa batte per la seconda volta l'estremo salernitano.

Nella ripresa la Gelbison entra in campo determinata a riaprire i giochi e al 12' De Sena, sfrutta in modo vincente un assist di Nunziante, e di testa beffa Gasparini portando i cilentani sul 2-1, poi lo stesso De Sena ci prova in gioco aereo ma la sua conclusione si spegne di poco alta. Ancora una ghiotta opportunità per gli uomini di De Sanzo, al 27' dopo un'azione personale di Nunziante, Loreto non arriva sul pallone e vede svanire la possibilità di pareggiare. La Gelbison non segna lo fa invece il Potenza che al 32' al termine di una ripartenza Caturano piazza la zampata vincente per il suo decimo gol stagionale. E' la rete che fissa il punteggio finale con il Potenza che chiude sul 3-1 e sale a 28 punti a ridosso dellazona paly off, mentre per i cilentani è notte fonda con 24 punti scivola nella zona minata. Nella prossima giornata i rossoblu della Gelbison ospiteranno la Virtus Francavilla.