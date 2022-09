La Gelbison esonera l'allenatore Esposito: domani il nuovo tecnico

Soli 2 punti in quattro giornate messi insieme dalla Gelbison nella sua prima esperienza in serie C un bottino ritenuto dai dirigenti cilentani davvero magro per questo con un provvedimento che ha sopreso molti hanno deciso di sollevare dall'incarico l'allenatore Gianluca Esposito. Il tecnico nolano, timoniere della storica promozione della Gelbison nel campionato di serie C da oggi non è più l'allenatore dei rossoblu. La società ha ufficializzato la notizia dell'interruzione del rapporto con un comunicato pubblicato sulla pagina social Facebook, in cui si legge: " Anche le esperienze tecniche che hanno dato grande soddisfazioni possono esaurirsi e perdere la spinta iniziale. Per cui è necessario andare avanti". Entro domani sarà comunicato il nome del nuovo allenatore.