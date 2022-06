La Gelbison neo promossa in C giocherà le gare casalinghe a Picerno

La Gelbison neo promossa in serie C dopo aver vinto il girone meridionale della quarta serie, si è trovata a far fronte alla questione campo su cui giocare le gare casalinghe nell'esordio assoluto tra i professionisti. Con il Morra, che risulta non adeguato ai parametri richiesti per affrontare la serie C, si è dovuto pena l'esclusione ricorrere ad un nuovo impianto nel quale giocare le gare casalinghe. La vicenda era nota da tempo e con la squadra sempre al vertice della serie D l'argomento è stato oggetto di dibattito anche con gli amministratori di Vallo della Lucni, per cercare di trovare la soluzione per cercare di evitare di emigrare altrove ma i tempi ristretti non hanno lasciato spazio a situazioni tampone e per evitare la beffa di essere esclusi il presidente Maurizio Puglisi, già subito dopo la promozione ha incontrato il numero uno della Lega Pro Francesco Ghirelli, al quale ha assicurato che la Gelbison disputerà le proprie gare interne sul rinnovato impianto lucano di Picerno, il " Donato Curcio" (nella foto) che proprio lo scorso ottobre è stato inaugurato dopo i lavori di ristrutturazione. Una scelta per certi versi forzata considerto che si è dovuto scartare l'ipotesi Agropoli ( spogliatoi non a norma e vie di accesso da rifare) e Battipaglia, il Pastena non dispone di un terreno in erba artificiale di ultima generazione, per cui si è dovuti optare per la struttura di Picerno, che presenta tutte le caratteristiche richieste dalla Lega Pro. Ovviamente, la scelta che costringerà i tifosi rossoblu ad affrontare una lunga trasferta per seguire i propri beniamini in quest'esordio nel mondo dei prof ha fatto storcere il muso a più di qualcuno, ma non si poteva fare diversamente e rischiare di vanificare lo storico traguardo raggiunto dal club cilentano.