La Gelbison ospita il Picerno. De Sanzo, recupera Onda

Per la Gelbison ancora una gara casalinga al Torre di Pagani slitta il ritorno in Cilento e i rossoblu del tecnico De Sanzo, dovranno ospitare il Picerno, dell'ex allenatore Emilio Longo. I lucani sono in serie utile da tre partite nelle quali hanno ottenuto 2 vittorie e un pareggio, mentre la Gelbison arriva dalla sconfitta sul campo della capolista Catanzaro. Per questa gara il trainer cilentano recupera Onda, mentre deve rinunciare ancora agli infortunati Correnti, Statella e Faella. " Per noi è una gara importante in chiave salvezza - dice De Sanzo - e cercheremo di riprendere il cammino che finora ha caratterizzato la nostra stagione". Il fischio d'inizio è previsto per le ore 14.30 a dirigere sarà D'Eusanio della sezione di Faenza.