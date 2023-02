La Gelbison targata Esposito espugna Monterosi ( 0-1) decide Uliano

Parte nel migliore dei modi il ritorno sulla panchina della Gelbison per il tecnico nolano Gianluca Esposito, il quale nel match a Viterbo con il Monterosi, in una sorta di scontro salvezza tra due squadre appaiate e in lotta per lo stesso obiettivo la permanenza in terza serie centra una vittoria pesante per arrivare all'obiettivo.

E per Esposito, doppio successo, in quanto per l'allenatore dei cilentani si tratta della prima vittoria in assoluto in panchina tra i professionisti e lo ha detto in conferenza stampa dove pur con grande pudore ha mostrato tutta la sua gioia per questo risultato.

" I ragazzi hanno fatto una prestazione sontuosa in un match che non è stato bello dal punto di vista spettacolare, ma del resto quando si gioca per ottenere punti capita di assistere a partite dove viene penalizzato lo spettacolo. E' un primo passo verso la salvezza che resta molto difficile e non dobbiamo illuderci dopo questa vittoria la strada resta lunga e per raggiungerla dobbiamo rimanere cinici e concentrati".

A decidere la gara ci ha pensato il capitano Uliano, bravo a sfruttare una ripartenza e con un preciso pallonetto battere il portiere avversario. Una rete che poi la Gelbison è riuscita a conservare per il resto del match e portare a casa tre punti che la fanno salire a 33 punti lasciando i laziali di Menichini a 30 in zona playout. Dal punto di vista tattico Esposito, ha schierato il 4-4-2 e la scelta si è rivelata vincente. Nel prossimo turno la Gelbison ad Agropoli ospiterà il Giugliano che precede i cilentani di due lunghezze e per certi versi si tratta di un'altra gara in chiave salvezza.