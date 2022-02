La Juve Stabia cerca conferme col Monopoli, Sottili: «Gara maschia»

La tempesta alle spalle, col Monopoli (14) la Juve Stabia cerca la conferma di aver trovato l’uscita dal tunnel e che sui gialloblù è tornato a splendere il sole. I pugliesi sono tra le compagini in lotta per i play-off, tra le assolute protagoniste della prima parte dell’anno, ma anche in un momento di appannamento con gli ultimi risultati prima della sfida del Menti: «Il fatto psicologico sicuramente può fare tanto nell’arco di una gara, quanto di un campionato. I momenti difficili li affrontano tutti, anche chi poi vince il campionato. Loro non stanno vivendo un periodo facile, ma a dispetto di questo è una squadra unita, che ha voglia di combattere, che vuole, come noi la settimana scorsa, tirarsi fuori da un momento di appannamento».

Con i pugliesi ci sarà turnover: «Credo di si, ma prima di tutto devo vedere chi riuscirò a recuperare fino alla partita. Giochiamo da settimane ogni tre giorni e non è facile. Non mi aspetto una partita bellissima, il risultato, forse più che il gioco conta per entrambe, e sarà una gara maschia, con grande voglia da parte di tutte e due le squadre di superarsi, noi cercheremo di trovare, per la prima volta quest’anno, le due vittorie di fila in casa».