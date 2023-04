Due turni per cercare di migliorarsi. Impossibile, ormai, centrare quel punto in più rispetto alla classifica dello scorso anno, come pure più volte paventato dalla società come obiettivo minimo stagionale, la Juve Stabia cerca quanto meno quello score che le consentirebbe di agguantare, sia pure per il rotto della cuffia, gli spareggi play-off.

Il pari con la Fidelis Andria ha certificato i 45 punti, sei quelli a disposizione per arrivare almeno ai 51 che, sul campo (due furono tolti un anno fa per una penalizzazione avvantaggiando il Picerno di Colucci nella griglia degli spareggi promozione), potrebbero bastare a centrare il risultato minimo stagionale. La squadra ci crede, rinvigorita dalla cura Novellino, somministrata forse troppo tardi rispetto ai risultati centrati da Pochesci, ma serve davvero che tutti possano e vogliano dare il massimo per arrivare a partecipare alla roulette che porta in serie B.

«Ci siamo, e vogliamo giocarci il tutto per tutto – queste le parole di Volpe, autore del gol del pareggio contro i pugliesi - perché crediamo di meritare i play-off. È un finale vibrante, mancano solo due gare alla conclusione della stagione regolare, acquisita anche la matematica salvezza non lasceremo nulla di intentato».

Un gol, la fiducia dell’allenatore, e un ricordo speciale per l’attaccante stabiese. «Ho avuto una carriera caratterizzata da tanti infortuni – racconta - arrivando a giocare con la Viterbese e il Frosinone. Devo tanto a mister Mainolfi (oggi responsabile del settore giovanile della Juve Stabia insieme a Roberto Amodio, nda), che nella sua scuola calcio mi aiutò a muovere i primi passi. Il gesto dopo il gol di sabato? Spero di essermi davvero scrollato da dosso quella negatività che mi ha accompagnato in questi anni, e magari anche a livello personale di riuscire d’ora in poi a commettere meno errori».



La trasferta di Messina, poi il gran finale al «Menti» col Cerignola, Volpe prova a tracciare la linea. «Classifica alla mano, e con il calendario che ci attende, personalmente credo che un pari in Sicilia, visto anche il momento dei messinesi che giocheranno alla morte cercando i punti salvezza, e una vittoria in casa potrebbero bastare per arrivare agli spareggi. Ovviamente dobbiamo guardare e puntare sempre al massimo, per cui proveremo a riprenderci quanto perso con l’Andria. Ci teniamo da morire, sarebbe un peccato perdere i play-off al fotofinish». Dopo il gol con i pugliesi, la candidatura ad una maglia da titolare negli ultimi centottanta minuti (si aspetta anche l’eventuale esito del ricorso per Pandolfi, fermato tre turni dopo il pugno ad un avversario a Potenza), Volpe vuole regalarsi il gran finale, consapevole della fiducia di Novellino. «La concorrenza – chiarisce - fa solo bene, ci aiuta tutti a dare il meglio ed a stare sul pezzo. Ci proverò, voglio convincere il mister a darmi una chance, anche perché giocare mi aiuta a entrare maggiormente in condizione e a dare alla squadra quel qualcosa in più che può servire per centrare un obiettivo importantissimo».