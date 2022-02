La Juve Stabia crolla al Menti: un gol per tempo, passa il Catania

E’ un crollo senza mezzi termini e senza appelli quello della Juve Stabia contro il Catania al Romeo Menti. 2-0, una rete per tempo, tante occasioni degli etnei di un risultato ben più tondo, per l’undici di Sottili sembra notte fonda al termine di due gare che, all’indomani delle vittorie con Latina e Foggia, avrebbero dovuto rilanciare definitivamente le ambizioni play-off. Un solo tiro dalle parti di Sala, allo scadere del primo tempo, poi tanta confusione, un squadra parsa sulle gambe per lunghi tratti della partita, incapace di rispondere sul campo alle critiche mosse dopo Palermo dallo stesso allenatore. Il vantaggio del Catania giunge alla mezzora, Simonetti triangola con Greco in ripartenza, e chiude con una spaccata depositando alle spalle di Dini l’azione siciliana. Scatenato il centrocampista originario del Madagascar. Al 41’ si invola centralmente, ma sull’uscita di Dini angola troppo. Nel finale lo stesso Greco anticipa Troest e parte in contropiede, scarico su Biondi che si vede negare il raddoppio da Panico sulla linea. Nella ripresa quattro minuti ed il gelo cala sul Menti. Due angoli degli etnei, sul secondo sbaglia l’uscita Dini, e Simonetti di piatto deposita alle sue spalle per il 2-0. Il Catania controlla, va vicino al tris con Sipos, mentre la Juve Stabia fa solo tanta confusione senza trovare mail il bandolo della matassa. Finale con la contestazione della curva che chiama squadra e tecnico a rapporto, accompagnandola tra i fischi al ritorno negli spogliatoi. “Paradossalmente, vista la situazione che vivono (prima della gara sono stati ufficializzati due punti di penalizzazione agli etnei n.d.a.), quelli a giocare con la mente sgombra erano i calciatori del Catania – ha detto Sottili a fine partita -. Mi dispiace per i ragazzi, sono andato con loro sotto la curva perché credo che le colpe debbano essere divise fra tutti, senza eccezioni. I tifosi hanno fatto sentire il proprio calore, spero che ci siano al fianco come sempre, anche se ovviamente giocare ora non è facile. Abbiamo tante gare ravvicinate, dobbiamo cercare di andare oltre il momento e riprendere il nostro cammino”.