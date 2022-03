.La Juve Stabia crolla col Monterosi nello scontro play-off

Due passi indietro. La Juve Stabia che non ti aspetti, dopo la prova tutto sommato positiva a Bari, cede in blocco in casa del Monterosi, ed incassa una tripletta che riaccende i timori di qualche settimana fa, riportando i gialloblù in quel limbo in cui sembrava sprofondata nelle ultime gare della gestione Sottili. Primo tempo da dimenticare squadra senza mordente e che subisce per un tempo l’avversario, crescendo un po’ nella ripresa quando Novellino, che aveva confermato lo stesso undici per tre gare di fila in sette giorni, si affida a forze fresche. In vantaggio il Monterosi con Costantino dop tredici minuti. Errore di Bentivegna, Artistico trova l’assist per il compagno che deposita in rete. Alla mezzora il capitano laziale trova anche il raddoppio. Stavolta con Troest che, a due passi, non riesce ad intervenire, consentendogli in mischia di insaccare. Nella ripresa la Juve Stabia crea almeno un paio di occasioni per poter accorciare le distanze, ma al 19’ si spegne la luce con la tripletta di Costantino che, questa volta di testa, tutto solo, buca ancora Dini. “Chiedo scusa ai tifosi – laconico Novellino a fine gara -, non è stata la prestazione che volevo…”.