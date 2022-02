La Juve Stabia crolla anche a Picerno: l'ombra del ritorno di Novellino

Terzo stop in sette giorni. Ed ora la panchina di Sottili comincia seriamente a scottare con Walter Novellino che, sotto contratto dopo l’esonero, sembra davvero vicino al ritorno in panchina, se la Juve Stabia, martedì sera contro la Vibonese al Menti, non riuscirà a trovare l’attesa svolta per uscire da una crisi che va ben oltre i risultati e la classifica. Regge un tempo, a Picerno, l’undici stabiese, schierato ancora con il 4-2-3-1 che si conferma poco congeniale ad una squadra ormai senza idee, soprattutto dopo la partenza di Berardocco, e bloccata dalle scelte del tecnico che lancia, in assenza di Donati, addirittura Esposito, esterno mancino in una difesa a tre, sulla destra nella retroguardia a quattro con Troest, Caldore e Dell’Orfanello. A centrocampo solita coppia Scaccabarozzi-Altobelli, col rientro di Bentivegna esterno alto insieme a Ceccarelli, Stoppa alle spalle di Eusepi. Il primo tempo, tutto sommato scivola via con diverse occasioni costruite anche dagli stabiesi che, al quarto d’ora, vanno vicinissime al vantaggio con Stoppa, tiro a giro dal limite, Eusepi, a due passi dalla rete, ed Altobelli, splendida la rovesciata in area, degna di ben altra mira. Poi cala il sipario. Nella ripresa in campo le solite amnesie, ed alla prima occasione il Picerno passa. E’ il quarto d’ora quanto De Cristofaro scarica al limite su Reginaldo che tiene fede al nome (ed al palmares) con una rasoiata che gela Dini. Sottoli prova a cambiare modulo, ad inserire tutto quello che può, ma dalle parti di Viscovo la Juve Stabia non arriva praticamente più.