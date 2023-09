Due notti magiche, e un ritmo a scandire i successi di una Juve Stabia che si appresta al derby di Giugliano in programma lunedì al «De Cristofaro». Risuonano le note di «Que vedo», rigorosamente dal vivo prima del derby con l'Avellino (una delle tante iniziative promosse dall'amministratore Filippo Polcino), soprattutto nell'accezione del rapper Clementino. «E cerco la fortuna guardando la luna, e quelle notti rapido correvo da te...». con due successi di fila in altrettante giornate di campionato, parole che sembrano diventare il nuovo leit motiv di un'annata che ha già infiammato la piazza stabiese.

APPROFONDIMENTI Il Sorrento per il riscatto, Panelli suona la carica: «Serve una grande gara» Giugliano, c'è il derby per ritrovare i tre punti: Nocciolini e Menna out Giugliano-Juve Stabia a porte aperte o senza pubblico? Solo lunedì la decisione della commissione di vigilanza

Sono ore di fervente attesa, in tanti aspettano, e sperano, di poter assistere a Giugliano alla sfida che potrebbe confermare le velleità della squadra di Pagliuca, prima a pari merito con la Turris. Aperta ieri la prevendita dei biglietti per il match del «De Cristofaro», e sembra davvero che lunedì sera si potrà assistere (finalmente) a un derby senza troppi vincoli, uno spettacolo sugli spalti quale giusta cornice di quello sul campo. Circa 500 i biglietti disponibili in prevendita a Castellammare, e c'è da immaginare che ci sarà davvero sold out nel settore ospiti per una gara che, al di là della classifica, stuzzica la curiosità per la presenza di un'autentica colonia di ex calciatori della Juve Stabia alle dipendenze di mister Di Napoli. Dal portiere Russo ai difensori Caldore e Scognamiglio, al centrocampista Luca Berardocco, senza contare il direttore sportivo Antonio Amodio, figlio d'arte del direttore della Primavera-Under 19, Roberto, già capitano della Juve Stabia negli anni d'oro dell'era di Roberto Fiore.

Pagliuca, che torna in panchina dopo il turno di squalifica, e il suo staff, su tutti il vice Nazzareno Tarantino, provano ad indossare i panni dei pompieri, cercando di tenere tutti con i piedi ben saldi a terra. Nessun volo pindarico, d'altra parte è sempre stato questo il diktat per un anno di transizione. «Stiamo bene, abbiamo lavorato egregiamente fin dalle prime battute ha ribadito l'attaccante Leonardo Candellone in questi giorni -. Con l'Avellino avevamo preparato bene la partita, siamo riusciti a gestirla come nei piani e alla distanza credo che il nostro sia stato un successo meritato».

Il bomber, ex Napoli, nell'analizzare il suo passaggio alla Juve Stabia, strizza l'occhio al derby, alla ricerca del gol. «Non ero pronto per la serie A queste le sue parole - ma il Napoli è stato comunque un bel coronamento di tanti anni di sacrifici. Ho sposato il progetto della Juve Stabia che mi è stata illustrato dal direttore Lovisa, e sono contentissimo di questa scelta. A Giugliano sarà tutt'altro che facile, affrontiamo un'ottima squadra, che anche a Foggia ha disputato una buona partita. Siamo in un bel momento, cercheremo di dare il meglio sperando nel calore dei nostri tifosi».

Per l'occasione, manca ancora l'ufficialità, Candellone potrebbe trovare un nuovo partner in attacco. Sembra ormai definito l'accordo per l'ex trequartista del Siena, Marco Meli, che da qualche settimana si allena con la squadra di Pagliuca. La rescissione di Ricci avrebbe lasciato lo spazio all'ultimo rintocco per un campionato di spessore.