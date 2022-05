La Juve Stabia ha scelto: Di Bari è il nuovo direttore sportivo

La Juve Stabia ha scelto. Dopo giorni di intensi incontri, sarà Giuseppe Di Bari a coprire il ruolo di direttore sportivo, rimasto vacante dopo gli addii di Rubino e Todaro. "La S.S. Juve Stabia - questa la nota della socetà -, comunica l’accordo con Giuseppe Di Bari che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo. Profilo dall’importante esperienza, entra nell’organigramma del nostro club. Classe ’69, nativo di Manfredonia, è stato già direttore sportivo del Manfredonia, del Foggia, prima dell’esperienza in Portogallo con l’Olhanense, poi dell’Arezzo e del Novara. Da calciatore, ha vestito, tra le altre, le maglie del Bisceglie, del Treviso, del Foggia, del Tivoli ma anche quella del Savoia". Di Bari si è detto emozionato, ma anche determinato per la nuova esperienza progessionale: “Sono contento di arrivare in una piazza blasonata come quella di Castellammare di Stabia. Metterò a disposizione tutte le mie competenze e professionalità al servizio della società, della famiglia Langella e dei tifosi stabiesi”.