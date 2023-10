La Juve Stabia si conferma anche in coppa. Steso ai rigori il Potenza, gialloblù al secondo turno

E’ la Juve Stabia a passare il turno di coppa Italia nella sfida del Romeo Menti, staccando il biglietto per la seconda sfida della competizione tricolore, in casa della Turris, vittoriosa nel pomeriggio sul Cerignola.

Un bel primo tempo, frizzante, quello della Juve Stabia che, nonostante le tante seconde linee, con l’unica “chioccia”, il capitano Gerbo, mostra buone giocate e trame interessanti. Al 12’ angolo del Potenza, di testa irrompe Maddaloni a centro area, Esposito è reattivo a due passi dalla rete. Al 28’ un’occasionissima con un cross basso di Gerbo a centro area dove tre compagni non riescono ad arrivare nonostante la porta sguarnita. Finale con il contropiede di Guarracino che, a due passi da Gasparini in uscita, prova il pallonetto, ma trova solo il fondo. La ripresa è su ritmi più blandi e vive di fiammate. Dopo un tiro di Gerbo dal limite, al 7’ arriva la doccia fredda con Gagliano che indovina l’angolo giusto su una punizione dal limite. Nella ripresa, al 10’, fuori Gerbo, la fascia di capitano a Guarracino che, cresciuto nel settore giovanile della Juve Stabia diventa il primo ad averla indossata in tutte le categorie con la maglia gialloblù.

Alla mezzora si fa vedere anche Meli, all’esordio, ma il colpo di testa su calcio d’angolo non inquadra lo specchio della porta.

Finale infuocato, Tarantino, secondo di Pagliuca è espulso direttamente dalla panchina, allo scadere Meli, ancora di testa, in tuffo su corner per la Juve Stabia, trova la risposta di Gasparini che alza oltre la traversa.

A tempo ormai scaduto il diagonale di D’Amore manda le due squadre ai supplementari. Nel primo dei due over time, ancora Potenza avanti, con Asencio (8’) che approfitta di uno svarione difensivo di Picardi ed Esposito, e deposita in rete a porta vuota. Il difensore si fa perdonare in avvio del secondo tempo supplementare, più rapido tutti sugli sviluppi di una punizione per La Juve Stabia, con il piattone che rimette in discussione tutto. Finale con i due giovani della Primavera, Faccetti ed Aprea sugli scudi, ma a decidere il passaggio del turno sono i calci di rigore. Dagli undici metri gli errori di Volpe e Maddaloni, ed il rigore finale, manco a dirlo, di Guarracino, regalano ai gialloblù la qualificazione.