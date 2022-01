La Juve Stabia stende il Foggia di Zeman nel posticipo e rivede i play-off

La Juve Stabia non fa sconti al Foggia di Zeman, e centra al Menti il primo successo del nuovo anno dopo la lunga sosta. Tante difficoltà per quanto riguarda i numeri dei rossoneri, giunti a Castellammare con ben undici assenti, ma capace di dare sfoggio di quel gioco e quell’organizzazione che sono tipiche di “zemanlandia”. Sugli scudi ancora una volta Matteo Stoppa, alla terza doppietta di quest’anno, ormai capocannoniere dei gialloblù con sette reti. Un avvio scoppiettante quello dei padroni di casa che trovano con Bentivegna la girata del possibile vantaggio dopo meno di un minuto. Sale in cattedra il Foggia. Vitali è scatenato, ed impegna in due occasioni Dini alla sua prima a Castellammare. Gli fa eco anche Garofalo che, al 25’, centra il montante alle spalle del portiere stabiese. Ma nel momento migliore dei rossoneri è la Juve Stabia a passare. Al 29’ Ceccarelli calcia su punizione alla destra, Di Pasquale, nel tentativo di anticipare Troest, tocca di quel tanto che basta per gelare Alastra. Un minuto ed Eusepi di testa lancia in contropiede Stoppa. Superato anche il portiere foggiano in uscita e palla in rete per il 2-0. Nella ripresa partono bene gli uomini di Zeman, ancora al tiro con Vitali, ma è il “solito” Stoppa ad inventare i 3-0. Perfetto lo scarico di Schiavi, finta a superare tre avversari per il tris stabiese. Nel finale è Rizzo Pinna ad accorciare, mentre Schiavi, sul gong, fallisce un calcio di rigore. Il 3-1 è il finale che consente alla Juve Stabia di salire sul decimo gradino, l’ultimo utile per i play-off: “Sono contento per i ragazzi – commenta Sottili -, una vittoria meritata, siamo stati bravi a passare nel loro momento migliore, e poi a gestire. Stoppa? Non lo scopriamo oggi, sta crescendo, sono convinto che meriti altri palcoscenici rispetto alla C. Il mercato? Abbiamo fatto quello che serviva, ora riparte un altro campionato”.