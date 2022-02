La Juve Stabia torna al successo con la Vibonese: salva la panchina di Sottili

Tutto è bene quel che finisce bene… La Juve Stabia ritrova il sorriso con un successo scacciacrisi contro la Vibonese che, sia pure ultima in classifica, arriva al Menti con l’intento di far cassa. Sottili, all’ultima spiaggia dopo tre sconfitte di fila ed una clamorosa involuzione della squadra, conferma ancora il 4-2-3-1 finito sul banco degli imputati, ma con diverse novità. In difesa Tonucci fa turnover con Troest, esterni Peluso e Panico. A centrocampo Schiavi, al fianco di Altobelli, in un ruolo sicuramente più congeniale alle sue caratteristiche ed alle qualità tecniche dell’argentino, tra i migliori in campo. Juve Stabia decisa a fare risultato, dopo cinque minuti sono già due le occasioni per i gialloblù che impegnano Marson con Stoppa e Ceccarelli dal limite. Alla mezzora vicina al possibile vantaggio la Vibonese. Blaze con un tiro cross dalla sinistra centra la traversa, la sfera torna poi in campo. Al 33’ l’occasionissima è di Suagher in mischia sulla punizione di Zibert, ma Tonucci salva col piattone sulla linea. Nel finale traversa anche per gli stabiesi, con Ceccarelli dalla distanza. Nella ripresa è sempre la squadra di sottili ad avere il pallino della manovra. Al 5’ Stoppa si trova a tu per tu con Marson sull’imbucata di Schiavi, ma si vede deviare il tiro in angolo. Cinque minuti e può rifarsi con il lancio dalla destra che consente a Bentivegna di arrivare a tu per tu con l’estremo calabrese: sombrero, e palla in rete a porta sguarnita per il vantaggio gialloblù. Vibonese in partita, un minuto appena e Blaze, di testa, fa tremare Dini. Avanti di una rete la Juve Stabia è più sciolta, Stoppa imbecca Eusepi che calcia alto. I calabresi non demordono, ed alla mezzora trovano il pari. Ceccarelli nel tentativo di intercettare serve Ngom che al limite calcia a rete nell’angolino dove Dini non può arrivare. Cala il gelo sul Menti, ma a riaccendere la torcida stabiese i pensa Eusepi, su rigore per il fallo di Basso su Panico. Nel finale i gialloblù dilagano con Stoppa che fa tutto da solo, si invola sulla destra e scarica a fil di palo dove Marson nulla può per il 3-1 stabiese.