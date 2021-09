La Nocerina regge solo un tempo: ko nel test-match contro l'Avellino

Un bel po' di lavoro da fare in vista del campionato, che inizierà tra poco meno di tre settimane. La Nocerina esce sconfitta dal test-match del Partenio Lombardi contro l'Avellino. Punteggio finale di 3-0 per gli irpini, che vanno in gol solo nella ripresa.

Nel primo tempo Cavallaro ha schierato quelli che senza dubbio sono considerabili titolari della formazione rossonera. L'esperimento ha riguardato i compiti assegnati a Talamo, non più trequartista ma esterno con maggiori compiti di ripiegamento. Il tecnico rossonero ha dato spazio nella ripresa ai tanti under in prova, sempre in attesa di ricevere qualche buona notizia in chiave mercato. Da registrare l'infortunio a un braccio subito dall'under Esposito (nella foto), costretto addirittura a ricorrere alle cure ospedaliere.

Il diesse Bolzan nei giorni scorsi aveva anticipato che qualcosa si sarebbe mosso con la chiusura del calciomercato di Serie C. Tuttavia, per ora solo nomi, indiscrezioni e presunte trattative hanno animato il primo giorno del settembre rossonero. L'inizio ufficiale della stagione si avvicina e al momento non c'è assolutamente ottimismo in una piazza che, anzi, prosegue nella sua forte contestazione contro il presidente Paolo Maiorino.