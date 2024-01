Il nuovo corso della Turris, quello affidato da martedì scorso alla guida tecnica di Leonardo Menichini dopo l'esonero di Bruno Caneo, parte con una prova che assomiglia tanto ad una sorta di dentro o fuori. Quello col Messina (calcio d'inizio oggi, ore 20.45) è infatti un match nel quale i corallini hanno necessità di portare a casa i tre punti, per evitare che il gruppo che oggi occupa le posizioni che si trovano al di fuori dalla zona playout (già distante cinque lunghezze) possa ulteriormente scappare.

Per farlo però i corallini hanno l'obbligo di mettersi alle spalle le polemiche delle ultime settimane e soprattutto gli strascichi che l'avvicendamento in panchina ha inevitabilmente portato con sé. Proverà a mettere ordine nelle cose l'ex trainer del Monterosi, che ha sicuramente un importante bagaglio di esperienza sul quale fare affidamento: «Quando si cambia allenatore ammette il diretto interessato c'è sempre un po' di inevitabile scombussolamento. In questi primi giorni ho visto una squadra che fisicamente sta abbastanza bene. I ragazzi devono liberare la loro mente: succede quando i risultati non vengono e le cose si fanno più complicate. Le partite d'ora in poi sono tutte importanti. Il Messina sta vivendo un ottimo momento, è una compagine forte. Mi aspetto una Turris aggressiva ma allo stesso tempo capace di non sbilanciarsi. Vorrei una squadra che sappia spingere davanti al suo pubblico, ma che lo faccia con criterio. Per dirlo in maniera diretta, la parola d'ordine dovrà essere equilibrio».

Ieri intanto sono arrivati due attesi rinforzi, uno in retroguardia e un altro in prima linea. Si tratta di Tommaso Panelli, giunto dal Sorrento, difensore classe 1994 che quest'anno ha totalizzato 16 presenze in serie C, e di Sulayman Jallow, attaccante gambiano nato nell'ottobre del 1996, prelevato invece dal Latina. «Stiamo lavorando sull'assetto tattico sottolinea ancora Menichini sto vedendo alcune situazioni. Sinceramente ancora devo decidere quale modulo adottare. Per quanto riguarda i nuovi innesti, ho allenato per la prima volta Jallow e Panelli. Devo valutare anche loro». Quando si è presentato, durante la prima conferenza, ha sostenuto che occorrerà lavorare partita per partita: «Resto di questa convinzione, adesso il focus è rivolto al Messina. Dobbiamo fare il massimo, poi sarà il campo a dirci cosa ci siamo meritati. Non mi piace fare proclami a lunga scadenza. L'obiettivo è sempre la gara da giocare. Tra qualche partita vedremo come sarà la classifica».

Il nuovo tecnico preferisce, specie all'inizio, non parlare dei singoli: «Ho fatto colloqui individuali e ho visto che c'è grande disponibilità da parte di tutti. Anche per il discorso minutaggio, che mi rendo conto per molte squadre può essere una risorsa importante, ritengo al momento di essere libero di poter compiere scelte senza particolari condizionamenti. Cercherò sempre di mettere in campo gente che corre e lotta, perché poi è quello che vogliamo tutti. Giocherà una formazione che sarà in grado di farsi rispettare».