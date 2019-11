La Paganese dura un tempo al Liberati, sfiora il gol nella prima frazione ma poi nella ripresa viene punita dalla concretezza della grande squadra. La Ternana vince con merito per 2-0, costringendo gli azzurrostellati alla terza sconfitta in cinque partite.



Inizio vivace tra le due squadre che più volte vanno entrambe vicino al vantaggio. Al 2’ minuto è Diop a sfiorare l’1-0 con un colpo di testa che finisce di poco a lato, assistito molto bene da Perri. I padroni di casa, mantengono un buon possesso palla, che costringe più volte la squadra ospite a portare i propri undici dietro la linea della palla. Grande contropiede azzurrostellato, Capece dai 20 metri calcia a giro con il destro, ma la palla finisce a pochi centimetri dal palo. Nel secondo tempo però salgono in cattedra i top player della Ternana, al 53’ minuto Marilungo mette dentro un rigore in movimento, battendo un incolpevole Baiocco. La Paganese subisce il colpo, Ferrante al 63’ stoppa con il destro e fa esplodere un grandissimo sinistro che si insacca in maniera imparabile all’incrocio. Da qui in avanti i padroni di casa costruiscono molteplici azioni d’attacco, non subendo quasi mai l’offensiva ospite. © RIPRODUZIONE RISERVATA