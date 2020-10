Contro una squadra che ha cominciato il suo torneo con grande entusiasmo ed è già a 10 punti dopo 4 gare, il momento degli appelli e dei rinvii è terminato per la Paganese. Si attende in primis una conferma rispetto a mercoledì nel turno infrasettimanale con la Virtus Francavilla, ma anche una crescita perchè dopo 6 match disputati sembra anche necessario. "La prestazione offerta in settimana è stata positiva, perchè abbiamo reagito alla batosta di Vibo, ma è chiaro che non ci soddisfa pienamente perchè volevamo fare risultato pieno. La squadra ha mostrato grande attenzione - ha detto Erra - una qualità che non deve mai mancare in questo campionato". E che non dovrà mancare neppure domani, contro una Turris col vento in poppa: "Loro hanno iniziato bene il campionato, non so se sono l'avversario peggiore da affrontare in questo momento. So che tipo di prestazione dobbiamo fare, senza regalare nulla e confermando quanto di buono si è visto nell'ultima partita".

Ed è forse per questo motivo che l'allenatore azzurrostellato sta pensando di dare continuità nelle diverse zone del campo, cercando di snaturare il meno possibile la formazione scesa in campo nel turno infrasettimanale. A centrocampo, ad esempio, si è fatto spesso riferimento al rientro di Gaeta come fondamentale non solo in ottica under. Per questo il nucleo centrale sarà confermato, così come si darà fiducia a Mendicino che deve crescere in condizione ed autostima. Stavolta viaggia verso una maglia da titolare il baby Guadagni, preservato mercoledì. In difesa potrebbe rientrare Sirignano, anche se Cigagna non ha fatto male, occhio però alle condizioni di Sbampato uscito per un problema all'adduttore mercoledì e che si è allenato solo oggi. Rientra Carotenuto (indisponibile con la Virtus) e quasi sicuramente sarà in campo dal 1', in porta confermato Campani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA