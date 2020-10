Dopo oltre sette mesi, il Marcello Torre riapre le sue porte. In applicazione delle disposizioni contenute dal Dpcm del 13 ottobre 2020 all'art. 1, comma 6, lett. e), la Paganese ha comunicato che, in occasione del turno infrasettimanale di mercoledì contro la Virtus Francavilla (fischio d'inizio alle ore 15), sarà possibile l'accesso allo stadio. 650 i posti occupabili, in virtù della percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale, col club azzurrostellati che aprirà al pubblico i settori Tribuna (350 posti) e Distinti (300 posti).

I biglietti saranno acquistabili, a partire da domani, presso i punti vendita "Le jeux sont faix" e "La Biga", al prezzo di 15 euro (10 euro per i ridotti).

Contestualmente, la Paganese ha raccomandato di occupare il posto assegnato, di mantenere il distanziamento sociale, di non creare assembramenti all'ingresso e all'uscita dallo stadio, nonchè durante la partita, e di indossare correttamente la mascherina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA