Nonostante il ko di Palermo, Alessandro Erra non perde la fiducia, soprattutto per il secondo tempo disputato dalla Paganese. Dopo l'intervallo la squadra azzurrostellata è rientrata meglio in campo (anche perchè fare peggio della prima frazione era impossibile), senza riuscire a pareggiare il match anche perchè -La gol di Schiavino a parte - non sono stati arrecati troppi pericoli a Pelagotti.

Ancora una volta è stato il reparto mediano a soffrire particolarmente, specie nel primo tempo, arrivando in ritardo sulle seconde palle e non riuscendo a imbastire occasioni: "Mancavano anche due giocatori importanti, siamo giovani. Sappiamo che è un percorso che dobbiamo fare - ha sottolineato Erra dopo la sfida coi rosanero - a volte si paga dazio quando si incontrano giocatori di esperienza e spessore come ce li ha il Palermo. Dall'inizio sapevamo che potevano esserci tappe lungo il percorso, siamo stati in campo con dignità e personalità". Oggi c'è stata la ripresa degli allenamenti, in cui la squadra si è ritrovata dopo il giorno di riposo di ieri e ha analizzato la sfida col Palermo. L'obiettivo è già fissato verso il match interno di domenica col Bisceglie.

Nessuna sanzione del Giudice Sportivo dopo la gara Palermo-Paganese. L'ammonizione rimediata al Barbera, però, la quarta del suo campionato, fa entrare in diffida il difensore azzurrostellato Emanuele Cigagna. A rischio squalifica ci sono sempre Bonavolontà e Onescu, che tornerà domenica a disposizione dopo aver scontato un turno di stop.

