La peggior Paganese di Di Napoli Il Teramo vince 2-0

Dopo un mese a rincorrere la Paganese tira il fiato e al Bonolis mostra la brutta copia (forse la peggiore da quando c'è Di Napoli in panchina) della squadra convincente delle ultime partite. Vittoria netta e meritata del Teramo, che s'impone per 2-0, risultato maturato già nel primo tempo letteralmente dominato dalla formazione di Paci. Nella ripresa semplice gestione del Diavolo, con gli azzurrostellati lenti, prevedibili, visibilmente stanchi e mai pervenuti. Neppure quando il Teramo è rimasto in dieci nel finale.

Partita già indirizzata e chiusa nella prima frazione, con un approccio pessimo da parte della Paganese a causa di un'evidente stanchezza. I troppi impegni ravvicinati hanno pesato ed il Teramo, più fresco perchè non ha giocato mercoledì e non lo farà neppure nel turno infrasettimanale, ne approfitta prendendo ben presto il campo. Ed impossessandosi della partita legittimando il leggero predominio con la rete di Ilari, al quarto centro in altrettante partite contro gli azzurrostellati nelle ultime due stagioni (18'). Dopo neppure dieci minuti, il Teramo raddoppia con una bella azione corale chiusa dall'inserimento di Bombagi sul primo palo. A cavallo fra le due frazioni, la formazione di Paci ha diverse possibilità per arrotondare il risultato mentre Di Napoli mette dentro forze fresche che non cambiano l'inerzia del match. Il primo e unico tiro in porta arriva al 70' dal destro di Mendicino e, nei 10', nonostante l'espulsione di Piacentini, gli azzurrostellati non reagiscono mai.

