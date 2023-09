«Credo che il pari sia il risultato giusto». Così mister Cangelosi inaugura la conferenza stampa post-gara di Latina-Casertana. L'allenatore palermitano non si lascia trasportare dal buon secondo tempo nell'analizzare la partita, ma ricorda anche i primi 45' in cui il Latina è stato superiore: «Nel primo tempo ci hanno messo molto in difficoltà, tant'è vero che ho dovuto apportare delle correzioni perché in caso contrario avremmo fatto molta fatica. Nel secondo tempo ho messo un po' di fisicità dentro, dato che stavamo soffrendo con i due terzini. Per questo ho preferito mettermi a cinque, proprio come loro». Infatti il tecnico dei rossoblù non perde occasione per sottolineare la bontà di questo risultato: «Il pari lo giudico positivamente perché abbiamo incontrato un'ottima squadra. Fare punti qui non sarà facile per nessuno. Sono molto organizzati ed hanno giocatori di qualità, che sanno cosa fare. Hanno cominciato bene il campionato, ma noi siamo stati bravi a soffrire».

Cangelosi ha poi continuato elogiando la sua squadra, in particolare un aspetto: «Anche quando siamo andati sotto abbiamo continuato a provare quello che abbiamo preparato. Rispetto alla prima partita abbiamo tenuto meglio il campo nei 90'. Nel finale abbiamo sofferto meno, anche se si sono messi con il 4-2-4. Ovviamente in cinque dietro era più facile prenderli, essendo in superiorità numerica. Tuttavia avevamo la forza di ripartire, il che vuol dire che pian piano la situazione sta migliorando». Non mostra eccessivo rammarico, invece, per le occasioni avute nella ripresa che avrebbero addirittura significato il colpo grosso: «Nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni per far gol. Loro sono arrivati in contropiede un paio di volte, in particolare Paganini è stato murato da Venturi in una circostanza. Noi, invece, ci siamo arrivati più su palla ferma, oltre al tiro di Curcio».

Il trainer ex Foggia e Pescara elogia un'ulteriore qualità di questo gruppo che, a suo modo di vedere, può fare la differenza: «Stiamo lavorando su quello che è possibile, nonostante il poco tempo che abbiamo. Il gruppo ha grande esperienza, avendo alcuni giocato in categorie superiori. Inoltre, sono disposti a sacrificarsi l'uno per l'altro. Specialmente in fase difensiva. Fin quando vedo questo spirito, ho molta fiducia per il futuro». A chi gli chiede della prossima sfida con il Latina tra 10 giorni in Coppa Italia, Cangelosi ribadisce un concetto chiaro: «Prima ancora della partita di coppa c'è tempo. Vedremo come ci arriveremo e poi sapremo come affrontarla. Tuttavia so che il Latina è una delle più difficili da incontrare, avendo un allenatore che è qui da tre anni. Inoltre ci sono calciatori che possono ambire a categorie superiori, come Riccardi che questa sera ha fatto una partita importante».

La Casertana è attesa da un tour de force nelle prossime settimane, quindi un fattore sarà fondamentale: «Il problema principale sarà recuperare di volta in volta. Chi riesce a recuperare prima, giocherà. Domani valutiamo Montalto e Carretta. È più facile che domenica ci sia Carretta, ma non mi sbilancio». Infine lancia un monito ai tifosi: «A me fa piacere quando la gente riconosce ciò che facciamo, ma è ancora lunga. Dobbiamo solo migliorare e fare passi avanti rispetto a queste due partite». al.ba.