«Se vogliamo avere il dominio della partita stavolta dovremo andare a prendercelo. Il Brindisi avrà un atteggiamento diverso rispetto al Taranto. Giocare a porte chiuse (appuntamento alle 20.45 al "Donato Curcio" di Picerno sull'erba sintetica) può essere vantaggio per noi che saremo in trasferta. Dispiace non avere l'apporto dei nostri tifosi, ma è ora che questa squadra cominci ad abituarsi a vincere anche fuori casa, dato che è tanto che non accade».

Matteo Andreoletti non usa mezze misure, e anche se preferisce non fare proclami, fa chiaramente capire che sul neutro di Picerno intenda cercare il bottino pieno. «Siamo un po' indietro, mi sarebbe piaciuto essere più avanti ma questi ragazzi hanno un potenziale inestimabile. In questo momento - precisa il tecnico - ci sono alcuni giocatori importanti che non sono al top, per questo dobbiamo essere bravi a produrre occasioni attraverso le azioni manovrate. Quando riavremo i singoli che sono in grado di creare pericoli attraverso la singola giocata, vedi Ciano e Ciciretti, a quel punto potremo sentirci una squadra completa. Difficilmente sono soddisfatto del mio lavoro, pretendo molto dai miei calciatori e soprattutto da me stesso».

Una delle sue prerogative, nonostante la tattica sia il suo chiodo fisso, è quella di non rinunciare mai agli elementi di maggior qualità. Per questo l'orientamento dell'allenatore bergamasco per la sfida di stasera contro i salentini, è quello di confermare lo stesso sistema adottato contro il Taranto, anche se l'avversario avrà un atteggiamento e una disposizione in campo diversa. «Quando alzi il livello tecnico - spiega Andreoletti - il fraseggio diventa più semplice. Ci sono partite, come immagino sia quella col Brindisi, dove tocca pure difendersi e mettere ordine, ma è chiaro che con atleti che hanno fantasia, inventiva, riesca tutto più facile. Ho la fortuna di poter contare su calciatori versatili, polivalenti. Vedi Karic, che può fare la mezzala, l'esterno e anche giocare più avanzato, Tello che può ricoprire più ruoli e lo stesso Improta che è bravo a disimpegnarsi sia da quinto che da attaccante esterno. Sono calciatori imprevedibili, capaci di destabilizzare gli avversari. Quest'ultimo ha fatto progressi e sta meglio, ma non sarà ancora disponibile».

Altamente probabile la riconferma del 3-4-2-1 visto giovedì sera, con due soli uomini avvicendati, ovvero Benedetti e Bolsius. Altro turnover light con El Kaouakibi a fare da esterno destro, Masciangelo dalla parte opposta e l'avanzamento di Karic sulla trequarti accanto a Tello.

«Quando ci sono tre gare in otto giorni, non sempre far riposare chi ha giocato le precedenti due è la migliore soluzione. Per esempio, in questa prima fase di stagione io ritengo che per noi l'ideale sia dare ancora più minutaggio a calciatori che solo attraverso una presenza costante e continua in campo possono accrescere la loro condizione. E' il caso di Pinato, che è a arrivato a ritiro terminato e non ha potuto svolgere la preparazione». Proprio Pinato farà coppia con Talia in mezzo, con rotazioni per innestare forze fresche solo sulle corsie. Davanti a Paleari, nessun dubbio sulla riproposizione del trio Berra-Capellini-Pastina. Torna tra i convocati Agazzi ("giocatore importante anche se chi lo ha sostituito non lo ha fatto rimpiangere, clinicamente guarito ma deve ritrovare la condizione") mentre l'unico assente, insieme a Perlingieri, Meccariello e Improta sarà Terranova, che ha accusato un lieve fastidio muscolare e ha saltato le ultime due sedute. Uno spezzone di gara potrebbe essere riservato anche a Ciano e Ciciretti.

«Il Brindisi ha una identità ben chiara - conclude Andreoletti - è una squadra organizzata e potrebbe procurarci qualche fastidio. Dovremo essere abili a non giocare solo di fioretto, ma anche di spada. Non c'è miglior allenamento della partita vera e propria, mi piacerebbe utilizzare Ciciretti nei minuti finali perché è ancora in ritardo sul piano fisico».