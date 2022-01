La Turris blinda Franco e Tascone: no ad Avellino e Bari, sfuma Russo

Dopo il clamore che s’è scatenato tra sabato e domenica, si è concluso senza ulteriori risvolti l’ultimo giorno di questa – a tratti – rovente sessione di mercato. Per la Turris nessuna operazione in entrata ma, soprattutto, nessuna in uscita.

Sfumato, come preannunciato ieri dal direttore generale Rosario Primicile, il trasferimento di Franco all’Avellino: la scadenza dell’ultimatum posto dalla Turris non lasciava – del resto – presagire soluzione diversa. L’offerta del club irpino - nel primo pomeriggio di ieri - si era attestata ben al di sotto della richiesta dei corallini: Franco resterà dunque alla Turris fino al prossimo giugno. Partita a parte quella del rinnovo. Resta quindi concreto il rischio di perdere il centrocampista a in estate a parametro zero, ma intanto l’«anima silenziosa di questa Turris», per dirla alla Caneo, continuerà a dire la sua a Torre del Greco nell’avvincente cavalcata playoff.

Rintuzzato in giornata un altro deciso assalto. Quello del Bari per un altro perno del centrocampo corallino, Simone Tascone, fresco di rinnovo fino al 2023. Decisamente più corposa ed allettante l’offerta formalizzata dai galletti, comunque energicamente rispedita al mittente dalla Turris, che ha quindi blindato i propri big per preservare appieno le potenzialità di un organico che sta sbalordendo per gioco, rendimento e personalità.

Bloccato invece il trasferimento del giovane Russo dal Messina. Con il calciatore c’era già un’intesa di massima ma alla fine il veto del club peloritano ha fatto saltare il banco. Resta quindi vuota la casella lasciata da Sartore.

Archiviato il mercato, adesso il Monopoli.