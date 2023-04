La Turris a caccia di punti salvezza: «Ad Avellino voglio altro piglio»

Ultime tre cruciali tappe di campionato. La Turris, a caccia di punti per blindare la categoria, comincia dal derby di Avellino; poi la sfida salvezza del Liguori con la Viterbese, quindi la gara dello Zaccheria contro il Foggia. Per il derby del Partenio-Lombardi – fischio d’inizio domani alle 17.30 – mister Fontana riavrà a disposizione Frascatore, al rientro dalla squalifica, ma perderà Di Nunzio, fermato dal Giudice Sportivo. Alla vigilia del derby coi lupi, a margine della rifinitura, il messaggio del tecnico corallino è categorico: «Come ho vissuto il dopo Andria? Male, ovviamente. Come ogni sconfitta. Non potrebbe esser diversamente, specie a questo punto del campionato, in cui dovremmo dare un’accelerata al nostro percorso. Andria era una grande chance: ho detto ai ragazzi che ci siamo presi un turno di riposo ma non possiamo permettercene altri. Massimo rispetto per l’Andria e per la sua prestazione, ma è la prestazione della Turris che è mancata. Non ho visto cattiveria né determinazione e di questo mi assumo la responsabilità. Mi auguro, sono anzi convinto che domani ci sarà ben altro atteggiamento. Voglio arrivare immediatamente alla salvezza».