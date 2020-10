Terzo successo consecutivo per la Turris, che – con maturità e cinismo – passa al Ventura di Bisceglie nel segno di Giannone. I corallini trovano il gol vittoria nel corso della prima frazione di gioco, che avrebbe potuto chiudersi con uno score anche più corposo in virtù delle (almeno due) nitide occasioni prodotte; nella ripresa il Bisceglie prova con generosità alla lunga a venir fuori ed a raddrizzare le sorti della gara (per i nerostellati si trattava dell’esordio in campionato), puntualmente schiantandosi però contro una Turris sempre lucida e decisamente ben organizzata.

Mister Fabiano propone stavolta un inziale 4-3-3, con Da Dalt (che parte sulla sinistra) al posto di Romano. In difesa c’è ancora Lorenzini al fianco di Rainone; inalterata la linea mediana (Franco-Signorelli-Fabiano); in avanti, completano il terzetto Giannone e Persano.

Turris pericolosa in due occasioni tra il quarto d’ora e il 20’: prima Loreto colpisce la traversa sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina, poi Persano sfiora il palo con un velenoso diagonale. Alla mezz’ora i corallini perdono Persano, costretto al cambio per un problema muscolare; al suo posto l’ex Entella Pandolfi. Due minuti più tardi, intervento prodigioso dell’estremo difensore pugliese sulla conclusione a botta sicura di Giannone, imbeccato dalla destra da Da Dalt. Il vantaggio corallino al minuto 42, proprio con Giannone, che ribadisce in rete la respinta di Spurio su conclusione di Pandolfi.

Nella ripresa, subito un doppio cambio per il Bisceglie: dentro Rocco e Zagaria per Padulano e Cigliano. Al 13’ sugli sviluppi di un calcio piazzato, il colpo di testa di Rainone finisce sul fondo non lontano dal palo alla destra di Spurio. Un minuto più tardi, nella Turris dentro Sandomenico (per Giannone) e Romano (a rilevare Fabiano). Proprio il neo entrato Sandomenico lavora subito un ottimo pallone dal fondo per l’accorrente Franco, che calcia però sopra il montante. Nel Bisceglie l’innesto di Sartore per l’ex corallino Mansour consente ai padroni di casa di guadagnare campo: la Turris contiene con ordine e lucidità e mister Fabiano, con gli innesti di Tascone e Di Nunzio (per Da Dalt e Signorelli), sistema i suoi con il 5-3-2. Ultimo brivido al minuto 40’: Bisceglie vicinissimo al pari con Rocco, sulla cui conclusione – è questa l'unica vera occasione confezionata dai padroni di casa – è decisiva la deviazione di un impeccabile Rainone.

