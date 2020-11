Quadrata, cinica, implacabile. La Turris piega la Casertana – nella domenica del ritorno al Pinto – con un sono poker e continua ad interpretare il ruolo – che le è stato ormai cucito addosso – di sorpresa del campionato.

Tatticamente perfetta la gara del Pinto, interpretata dall’inizio alla fine con quello spirito che ha propiziato il recupero in extremis nel derby di mercoledì scorso contro l’Avellino.

«È stata nel complesso una gran bella partita – il commento di mister Fabiano –, animata da due squadre che si sono affrontate a viso aperto senza risparmiarsi. Poteva quindi anche finire con qualche gol in più. La svolta? Certamente non il rigore parato. È stata la mentalità della Turris a fare la differenza, perché per la seconda volta abbiamo preso gol mentre eravamo momentaneamente in dieci e siamo stati comunque capaci di reagire con grande forza e lucidità».

Quindi l’analisi del match. «La Casertana è partita bene e ci ha messo in difficoltà nei primi dieci minuti, ma la Turris ha sempre rischiato di far male in ripartenza. Del resto, avevamo impostato la partita proprio su questo tema. Nel primo tempo abbiamo mancato il 2-0 in un paio di occasioni, reagendo poi alla grande all’1-1 di Castaldo».

Quattro punti per la Turris negli ultimi due derby. «Non scherziamo – conclude Fabiano –, i veri derby sono quelli con i tifosi sugli spalti. Queste, a causa del virus, sono purtroppo partite normali. Ad ogni modo, a me non interessano i bilanci, io guardo sempre e solo alla singola partita. i quattordici punti in classifica? Onestamente non me li aspettavo, ma li abbiamo meritatamente conquistati sul campo. Siamo stati belli, bravi e fortunati. Nel calcio serve anche la fortuna, che va però anche cercata».

Tra gli indiscussi protagonisti del derby del Pinto, Franco Da Dalt. Un’autentica spina nel fianco per la retroguardia rossoblù. C’è il suo zampino su tre dei quattro gol con cui i corallini hanno sbancato a Caserta.

«Contentissimo per la vittoria. Siamo un grande gruppo commenta l’esterno – e successi del genere arrivano dai sacrifici che tutti insieme sosteniamo durante la settimana. Personalmente posso dire che sto bene, sono sereno mentalmente e questa è la cosa più importante. Insomma, sono tranquillo e lavoro bene. Adesso però archiviamo questa grande gioia e cominciamo a pensare al Potenza, che domenica arriverà a Torre».

Siparietto finale quindi con mister Fabiano a proposito dell’occasione – del primo tempo – in cui l’esterno ha sfiorato il gol di testa. «Lui ha paura di far gol», stuzzica Fabiano, «però li fa fare». Mette tutti d'accordo Da Dalt: «L'importante è vincere».

