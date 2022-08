La Turris continua a stentare: ko nel test col San Marzano

A una settimana dall’inizio del campionato resta rigorosamente spenta la lampadina della Turris. Nell’ultimo allenamento congiunto del Liguori prima dell’avvio ufficiale della nuova stagione, i corallini rimediano una magra figura con il San Marzano (Eccellenza) dell’ex Franco Fabiano (applausi per lui al momento dell’ingresso in campo). Al comunale è finita 2-1: un test che per risultato e dinamiche ha lasciato inalterate – e per certi versi acuito – le perplessità già emerse nelle precedenti gare amichevoli (al netto di un mercato ultimato solo nelle ultime ore). Terminata la preparazione precampionato, la Turris dà la sensazione di essere ancora alla ricerca di una propria identità, palesando evidenti difficoltà praticamente in ogni reparto.

La gara – Canzi opta per il 3-4-2-1, con Giannone e Stampete ad agire alle spalle di Santaniello, terminale offensivo. Panchina iniziale per i nuovi acquisti Taugourdeau, Contessa e Boccia. Ancora indisponibile Leonetti, ormai avviato al pieno recupero.

Al quarto d’ora, su spunto di Giannone, ubriacante serpentina in area di Stampete, che conclude però di poco alto sulla traversa. Un minuto più tardi il vantaggio ospite targato Tarascio – altro ex – che infila Perina con una chirurgica conclusione dal limite. Per la Turris ci riprova Stampete – il più ispirato dei suoi –, stavolta rimediando un corner. Giannone ci prova in rovesciata: da applausi il gesto tecnico ma la mira è di poco alta. È però ancora il San Marzano a rendersi pericoloso un paio di minuti più tardi con una conclusione di Castagna da posizione defilata deviata da Perina; sulla respinta non ci arriva di un nulla Prisco (altro ex). Tarascio ci riprova dalla distanza: sfera alta sulla traversa con Perina comunque sulla traiettoria.

Nella ripresa, subito otto cambi per Canzi, che – inalterato l’impianto di gioco – cambia interpreti in ogni reparto: in difesa spazio a Boccia (con Aquino e Frascatore ad agire da braccetti); in mediana tocca a Contessa (subito positivo il suo impatto), a completare la linea composta da Vitiello, Ardizzone e Finardi); in avanti Nocerino e Giannone alle spalle di Longo. Cambiano gli interpreti ma non l’inerzia del match. Due minuti e Ardizzone pareggia i conti, ribadendo in rete dopo una respinta coi piedi del portiere su interessante conclusione di Nocerino. Il nuovo vantaggio ospite è pressoché immediato. Lo realizza Esposito (altro ex), a segno di testa sugli sviluppi di un corner dopo un primo – decisivo – intervento di Perina.

Presentazione ufficiale – Prima del fischio d’inizio, passerella al Liguori per la Turris in tutte le sue componenti. Società, vertici del settore giovanile, staff tecnico, medico e squadra sono stati presentati ufficialmente alla piazza raccogliendo l’applauso del pubblico corallino in vista dell’avvio della nuova stagione. Applausi anche per i neo acquisti Taugourdeau, Contessa e Boccia, nel frattempo approdati a Torre del Greco.

«Noi cercheremo di fare del nostro meglio – così il presidente Antonio Colantonio – per provare a raccogliere qualcosa in più dell’anno scorso. Abbiamo allestito una rosa importante e insieme cercheremo di migliorarci. Ho un sogno, quello di rimanere nella storia e per questo dovremmo alzare l’asticella. Speriamo di farcela con l’aiuto di tutti. L’Amministrazione comunale finora ci è stata vicina: siamo riusciti ad adeguare il Liguori ai canoni del professionismo ed ora la curva Vesuvio è quasi pronta. Nel frattempo noi abbiamo continuato a lavorare, facendo in modo che si legassero al progetto Turris tanti sponsor – anche di fuori Torre – che credono nel nostro progetto. Siamo un gruppo forte e sono certo che i risultati – prima o poi – arriveranno prima o poi».