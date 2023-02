Crotone-Turris 0-0, i corallini soffrono ma riescono a contenere

La Turris interrompe il digiuno e, dopo la rovinosa sconfitta del Liguori contro il Potenza, esce indenne dalla proibitiva sfida di Crotone: allo stadio Ezio Scida finisce 0-0 (foto Fc Crotone). Le occasioni da gol sono tutte di marca calabrese, specie nel secondo tempo; ai corallini il merito d’aver contenuto con ordine e attenzione – al netto della preventivata sofferenza – un avversario di assoluto spessore, pur senza mai – di fatto – concludere all’indirizzo della porta difesa da Dini. Sugli scudi Frascatore, Di Nunzio ed il baby Fasolino, che con almeno tre interventi decisivi ha letteralmente blindato il pari. Nemmeno uno scampolo di gara per Giannone, Maniero e Guida.

Il punto consente di muovere una classifica che resta – però – pericolosamente deficitaria: nelle altre gare del pomeriggio il Messina passa a Latina e scavalca i corallini, la Viterbese incassa proprio allo scadere il pari del Picerno e la Gelbison fa 1-1 con il Giugliano.

La gara – A Crotone è rivoluzione Turris. Fontana accantona il 4-3-3 e passa al 3-5-2, riproponendo i quattro under nell’undici iniziale. Perina torna arruolabile ma tra i pali è confermato il baby Fasolino (da incorniciare la sua prestazione); in difesa il terzetto Miceli-Di Nunzio-Frascatore (subito convincente dopo lo stop per infortunio); mediana affidata a Franco, Ruffo Luci e Zampa, con Contessa e Vitiello ad agire da quinti; in avanti il tandem Leonetti-Longo.

Ci prova subito il Crotone, prima con Chiricò (arpiona Fasolino), poi con Tribuzzi (tiro a giro sul fondo). Il giovane portiere corallino fa buona guardia sul corner di Petriccione; Leonetti manca invece la zampata vincente a pochi passi dalla linea di porta su cross di Miceli. Alla mezz’ora Cernigoi fallisce da posizione più che invitante, nel finale di frazione Fasolino – ancora lui – neutralizza in uscita Vitale.

Nel secondo tempo subito un cambio per la Turris: dentro Acquadro per Ruffo Luci. La pressione del Crotone diviene incalzante col passare dei minuti. Fasolino è attento sul tiro cross di D’Ursi. Ghiotta l’occasione di marca calabrese del minuto 18, quando Gomez impatta sotto misura su assist di D’Errico: stavolta Fasolino si salva con un doppio intervento, con la complicità del palo. La pressione del Crotone assume i contorni di un assedio ma la Turris regge: alla mezz’ora Cuomo spedisce di testa di poco alto sulla traversa, poco dopo la conclusione a botta sicura di Chiricò viene neutralizzata da un super Fasolino. Intanto nella Turris tocca a Maldonado e ed Ercolano, a rilevare Franco e Vitiello. Longo ci prova di testa sugli sviluppi di un corner, poi vanifica una ripartenza potenzialmente interessante. Nel finale ancora un super intervento di Fasolino, stavolta a neutralizzare una conclusione di Chiricò pericolosamente deviata: con un gran riflesso il giovane ci mette una mano e blinda il punto.

L’analisi di Fontana – «Il modulo di oggi è una sorta di strada alternativa che abbiamo dovuto necessariamente applicare perché di fronte avevamo una delle squadre più forti del campionato, cui dovevamo concedere il meno possibile. Non ci siamo solo difesi, si è provato anche a sfruttare qualche ripartenza soprattutto nel primo tempo. Visto il momento non posso che essere contento. Fino a due giorni fa avevo di fatto solo Miceli come difensore, negli ultimi due giorni abbiamo recuperato Di Nunzio, Frascatore e Boccia, che ha ancora qualche problemino. I ragazzi hanno fatto una grande prestazione. Ci portiamo a casa questo punto con grande merito, credo sia un bel premio».

Sull’esclusione di Maniero e Giannone. «Dovuta ad un discorso sia fisico che tecnico, per entrambi. Non voglio distruggere fisicamente Manieri ma centellinarlo. Già tempo fa avevo parlato con lui a proposito del fatto che avrei dovuto gestirlo dal punto di vista fisico per evitargli sovraccarichi di lavoro e quindi possibili stop. In questo momento non ci possiamo permettere di perdere nessuno. Stesso discorso per Giannone. Facciamo delle scelte ponderate in base alla gara che dobbiamo fare. Oggi c’era da fare una gara di sacrificio e bisognava coprire tanto campo quando loro entravano in possesso palla. Per questo motivo sia Riccardo che Luca non hanno giocato, non sarebbero stato nella condizione di esprimere al meglio le loro grandi qualità».

Sulla gara: «Potevamo sfruttare meglio l’ultima fase, in cui è venuta a mancare un po’ di qualità nella rifinitura, ma ci sta perdere lucidità quando fai una partita di grande sacrificio. Questo punto deve dare consapevolezza, sappiamo di averlo preso su un campo difficile ma è pur sempre un solo punto. Ci servono risultati per essere premiati per il grande lavoro che stiamo facendo. Dobbiamo continuare a tenere testa bassa pedalando sempre più forte. Ci aspetta una gara difficile contro il Cerignola ma dobbiamo fare di tutto per portare a casa la vittoria».

Gara da incorniciare per Fasolino: «Sappiamo di disporre di un portiere di livello nonostante la giovane età. Lo conoscevo dai tempi del Fano e da allora è cresciuto davvero molto in termini di personalità e pulizia del lavoro. Può stare tranquillamente tra i pali di qualsiasi squadra».