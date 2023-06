La Turris lavora al futuro: panchina fra certezza, sondaggi e suggestione

Una certezza, due mezze certezze e – sullo sfondo – una suggestione. Sono e restano giorni caldi per la Turris, dopo l’inquietante allarme lanciato dal presidente Colantonio a fine maggio. I corallini, questa la certezza, saranno regolarmente ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie C. La rassicurazione, categorica, è arrivata nei giorni scorsi dall’amministratore unico del club corallino, Antonio Piedepalumbo («Siamo in dirittura d’arrivo»).

Scansato il rischio paventato dal patron una ventina di giorni fa, si lavora – costantemente – alla compagine societaria. Si va verso una riorganizzazione dell’organigramma, anche per effetto degli affiancamenti – importanti, per esplicita ammissione dello stesso Colantonio – destinati ad esser formalizzati da qui a breve. Il nome ad oggi certo (anche in questo caso manca però l’annuncio ufficiale) è quello dell’imprenditore casertano Mario Alessandro Russo, ma non è da escludere che ulteriori partnership possano nel frattempo esser strette.

Potrebbe dunque parzialmente cambiare la struttura societaria della Turris, tanto che nel frattempo restano azzerate le cariche societarie, come annunciato poco più di una settimana fa dal presidente Colantonio («Siamo in attesa di conoscere il nuovo organigramma e di essere convocati per conoscere i programmi da condividere», ha ribadito Piedepalumbo).

L’altra mezza certezza riguarda la sfera tecnica. Ad oggi l’allenatore della Turris resta Gaetano Fontana (contratto in scadenza al giugno 2024 in forza del rinnovo automatico scattato con la salvezza della passata stagione). Proprietà e tecnico avranno – comunque – a stretto giro un confronto che servirà ad appurare compatibilità di intenti, vedute e prospettive, sulla scorta della progettualità del club.

Avviati, nel frattempo, sondaggi anche lungo altre direzioni. Una porta ad Alberto Villa, ex Pergolettese, l'altra a Daniele Di Donato (in dubbio la sua permanenza a Latina).

Resta intanto sullo sfondo la – persistente – suggestione Bruno Caneo. Il tecnico, protagonista in rosso corallo due stagioni fa e reduce da un esonero col Padova, potrebbe anche prendere in considerazione l’idea di rilanciare a Torre del Greco il discorso interrotto la scorsa estate. «Sì», ammette. «Mi piacerebbe e, in presenza di una certa progettualità, è un discorso che terrei certamente in considerazione. Però andrebbero chiariti prima diversi aspetti, anzitutto nel rispetto del collega Fontana».