La Turris ci ha preso gusto. Con una prestazione che ha rasentato la perfezione – sul piano del gioco come su quello della personalità –, i corallini hanno sfiorato il colpaccio in casa della capolista Ternana, negandole la gioia del record storico di vittorie – 12 consecutive – in serie C. E così, dopo Avellino, Foggia, Catania e Palermo, anche la leader indiscussa del girone ha dovuto rallentare il proprio passo contro i ragazzi terribili di Fabiano.

«Al di là del punto – l’analisi del tecnico corallino – va sottolineata la prestazione. A Terni la Turris ha dato prova di grande personalità, esprimendo un gran bel gioco. Andare sotto al Liberati dopo dodici minuti, su calcio da fermo, poteva ammazzare un elefante, invece i ragazzi hanno saputo reagire, disputando una partita tatticamente ineccepibile. Abbiamo saputo difenderci, com’era giusto che fosse, riuscendo comunque ad uscire palla al piede in maniera efficace, mettendo in difficoltà l’avversario. Il rigore? Non mi rammarico tanto per quello, quanto piuttosto per il 3-1 mancato. Se mantieni la partita in bilico contro un avversario così importante, poi rischi inevitabilmente di subire la rimonta».

I complimenti alla Turris anche dal tecnico delle Fere, Lucarelli, e dal patron Bandecchi, che a fine gara ha addirittura raggiunto lo spogliatoio corallino per rivolgersi direttamente ai ragazzi di Fabiano. «In 35 anni di calcio – continua il tecnico – non mi era mai capitato un episodio del genere. Mi ha riempito il cuore. Al presidente, così come a Lucarelli, auguro di arrivare dove meritano».

Sulla partita: «Interpretata alla perfezione, esattamente come l’avevamo preparata. Siamo stati pazienti quando ci pressavano alti e non abbiamo mai avuto paura di giocare. Sofferenza? Più nel primo tempo, perché nel secondo abbiamo messo paura all’avversario. Meritavamo qualcosa in più». Quindi un passaggio sul baby Lame. «Se l’ho inserito domenica scorsa, in un momento importante e delicato, vuol dire che avevo ed ho fiducia. Complimenti al giovane, che si è fatto trovare pronto».

Quindi lui, Luca Pandolfi, che con una doppietta di pregevole fattura ha rischiato di far capitolare la protagonista indiscussa del girone. «Una doppietta pesante, è vero, peccato però abbia portato solo un punto. Come vivo questo momento? Sempre bello segnare. Farlo alla prima in classifica può inorgoglire, ma per me i gol sono tutti uguali. L’importante è che portino punti. In ogni caso, il merito delle mie reti è anche di tutti i miei compagni, che in settimana mi aiutano tanto. Peccato per il secondo gol subito in quel modo».

