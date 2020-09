Un altro attaccante a disposizione di mister Fabiano. La Turris ha infatti ufficializzato l’accordo – di durata biennale – con Luca Pandolfi, che già in giornata si è aggregato alla squadra ed ha preso parte nel pomeriggio alla prima seduta di allenamento agli ordini del tecnico. «Prelevato a titolo definitivo dalla Virtus Entella – annuncia il club – grazie alla felice mediazione tra il direttore generale dell'area tecnica corallina Rosario Primicile e la dirigenza del club ligure, nella persona di Daniele Rosso, l'attaccante napoletano ha firmato, infatti, un contratto biennale perfezionando l'accordo, allo stadio Liguori, alla presenza del direttore sportivo Antonio Piedepalumbo del dirigente di prima squadra, Onofrio Colantonio».



Classe 1998, dotato di tecnica e fisico imponente, dopo essere stato prelevato dall'Entella, Pandolfi ha giocato in C nell'ultima stagione tra Alessandria ed Arezzo. In precedenza, si era messo in grande evidenza in serie D con le maglie di Portici e Castrovillari (12 reti nella stagione 2018-2019).



«Tra le diverse offerte di Lega Pro – così l’attaccante a margine della foto di rito – ho preferito la Turris non solo per il discorso biennale: la dirigenza, ed in particolare il direttore Primicile, mi ha trasmesso da subito la giusta carica mostrando grande determinazione nel volermi. Del resto, la Turris mi aveva cercato anche nelle scorse stagioni. Le mie caratteristiche in campo? Posso giocare sia da esterno che da punta centrale: mi piace svariare su tutto il fronte offensivo, anche senza una precisa collocazione. Mi metterò a completa disposizione dell'allenatore, sperando di recitare un ruolo da protagonista».



È stata invece ufficialmente presentata ieri, nel corso di una conferenza in diretta streaming, la campagna abbonamenti della stagione del ritorno in serie C. Presenti all’evento, insieme al presidente Antonio Colantonio, l’addetto all’area marketing Clemente Mirra e l’attaccante Luca Giannone. In apertura, il patron corallino ha ribadito il messaggio già veicolato qualche giorno fa: «Abbonarsi, specie in questa delicata fase storica, è un atto di fede». Quindi l’ottimistica previsione: «Resto in ogni caso convinto del fatto – ha incalzato Colantonio – che si stia procedendo nella direzione della riapertura degli stadi, seppur con modalità contenute. Immagino, in linea con quanto dichiarato dal presidente Ghirelli, una riapertura inizialmente riservata agli abbonati».



Il patron si è poi soffermato sul sistema premiale associato alla campagna abbonamenti, al via proprio quest’oggi presso lo store – nuovo di zecca – realizzato presso lo stadio Liguori. «I primi cinquecento sottoscrittori avranno in omaggio un abbonamento Eleven Sport, con possibilità dunque di seguire anche tutte le gare esterne».

Da oggi e fino al 6 settembre, i vecchi abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione, con scelta dunque dei posti a sedere.



«Aspettative? Non mi nascondo dietro un dito – spiega Colantonio –, nel senso che sono assolutamente consapevole del fatto che questa campagna non raggiungerà i numeri che avrebbe toccato se non ci fosse stato il Covid: le difficoltà ad abbonarsi ci saranno, come ci sono nell’effettuare qualsiasi altro acquisto. La soglia che ho immaginato di raggiungere? Storicamente Torre è poco propensa ad abbonarsi, ma insieme possiamo cambiare la storia. Noi il trend l’abbiamo già cambiato sul campo».



Proprio nell’ottica di agevolare ed incentivare la sottoscrizione delle tessere stagionali, il patron ha annunciato la possibilità di concedere rateizzazioni (il costo dell’abbonamento potrà eventualmente essere spalmato il tre rate) e l’intenzione di trasformare il Liguori in un luogo di aggregazione («Lo stadio vissuto senza limitazioni è teatro di festa. Per esempio, immagino la nostra tribuna vip come quella dei grandi campionati italiani, a cominciare dal ristoro durante l’intervallo delle partite»). È stata inoltre annunciata la possibilità per i tifosi residenti fuori Torre di fornire il proprio contributo attraverso modalità e canali che saranno successivamente illustrati.



Quindi un chiarimento sugli attesi lavori alla curva Vesuvio. «Adesso non c’è tempo ma è un intervento che resta assolutamente nelle nostre intenzioni. Quindi lo gestiremo in un secondo momento, anche perché mi pare che per il momento gli ultras – su scala nazionale – non intendano tornare sulle gradinate fino a che non ci sarà la completa riapertura degli stadi. Ad ogni modo, in caso di limitazioni anche per gli ospiti, immaginiamo di spostare nel settore Distinti gli abbonati della curva: non è una promessa, solo un’idea, ma ci impegneremo a realizzarla nel caso sia consentito».



A proposito di tifo, è categorico il neo attaccante corallino Luca Giannone, che poi fornisce il proprio biglietto da visita alla piazza. «È il tifo dagli spalti che fa sentire importante un calciatore, che galvanizza singoli e squadra. Le mie caratteristiche tecniche? Diciamo che nasco come trequartista ma durante la carriera ho giocato anche da esterno e seconda punta. Ho un curriculum importante, è vero, ma non è quello che fa la differenza: bisogna dimostrare ogni anno ciò che si è e quanto si vale. Del gruppo conosco Rainone, Lorenzini e Sandomenico. Sono a disposizione di società, allenatore e di ogni singolo compagno. La forza sta nel gruppo: se ognuno pensa per sé, non si va da nessun parte». © RIPRODUZIONE RISERVATA