La Turris non brilla e va ko al Liguori: «Il Catania ha vinto meritatamente»

Seconda sconfitta consecutiva per la Turris, stavolta punita da un maiuscolo Catania che passa al Liguori al termine di una gara rovente. Finisce 3-1 per gli etnei: tutte nella ripresa la reti, dopo un combattuto primo tempo, comunque condito da quattro palle gol ospiti. Equilibrio spezzato nella ripresa, prima dalla rete di Albertini, poi dal secondo giallo a Tascone; Moro bissa, Perina contiene i danni con una serie di interventi decisivi, Ghislandi riaccende la speranza nel recupero ma Zanchi – a un passo dal trasferimento alla Turris nell’ultima sessione di mercato – la spegne immediatamente calando il tris.

Nel 3-4-3 di Caneo torna Esempio a completare la linea difensiva; in mediana c’è Zampa al fianco di Franco, con Loreto a sostituire l’infortunato Varutti; in avanti Tascone a completare un inedito terzetto che regista – comunque – il rientro di Giannone. Solo panchina per Santaniello, che da martedì si riaggregherà in gruppo.

La gara è viva e vibrante sin dalle prime battute. Brivido per i corallini al 6’, quando Perina, nel tentativo di costruire dal basso, subisce il pressing alto di Moro, che intercetta pericolosamente ma rimedia solo un corner. Due minuti più tardi Biondi sfiora la traversa, con Perina comunque sulla traiettoria. Replica Turris con Giannone, che al minuto 13 va al tiro da posizione defilata sfiorando il palo alla sinistra di Sala. Due ghiotte occasioni tra il 18’ e il 19’, una per parte. Tocca prima al Catania: Moro svetta in area sugli sviluppi di un corner e impatta da posizione ravvicinata trovando la superlativa risposta di Perina; la sfera carambola sul palo e finisce poi tra i piedi di Rosaia, che conclude non lontano dall’incrocio. Risposta Turris con un inserimento di Leonetti, che da posizione centrale spara sopra la traversa. Non c’è un attimo di sosta. Trema la Turris al minuto 22, quando Albertini centra la traversa con una gran botta dal limite. Al 37’ un errore in fase d’appoggio di Franco innesca Greco: sfera in mezzo per Moro, appostato proprio sotto rete, su cui è decisivo ancora una volta Perina, che allo scadere disinnesca poi Greco – involatosi per le vie centrali – con una tempestiva uscita.

Nella ripresa, nove minuti e arriva il – meritato – vantaggio Catania: è di Albertini, su imbeccata di Moro, il tocco morbido a scavalcare Perina. Tenta subito la reazione la Turris: Giannone pennella in area per Loreto, che però perde l’attimo buono per la battuta a rete. Finisce sopra la traversa invece la conclusione a giro di Franco, sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina. Al quarto d’ora Giannone pennella su punizione da posizione centrale e sfiora l’incrocio. Si complica la gara della Turris al minuto 18, quando il direttore di gara estrae il secondo giallo all’indirizzo di Tascone. Sulla successiva punizione, imperioso stacco in area di Moro, che di testa fa secco Perina per il 2-0 Catania. Leonetti divora l’occasione che potrebbe riaprire i giochi; poco dopo Greco vince il duello con Manzi e lascia partire un diagonale che sfiora il palo alla sinistra di Perina. Limita i danni il portiere corallino, che neutralizza coi piedi la gran botta di Biondi. Quattro cambi Turris alla mezz’ora: dentro Longo per Leonetti, Pavone per Giannone, Nunziante per Loreto e Bordo per Franco. Provenzano – complice un intervento di Sbraga – trova il palo a negare il tris, mentre la riapre Ghislandi al minuto 46, insaccando dopo una respinta di Sala su conclusione di Nunziante. Intanto Nocerino rileva Sbraga. S’infiammano gli animi alla fine: espulsi i due tecnici, con Caneo che esce tra gli applausi del Liguori. La Turris si riversa in avanti alla disperata ricerca del pari, ma è il Catania a trovare di nuovo il gol: la chiude Zanchi, che non sbaglia a tu per tu con Perina.

Post partita – Parte dai meriti del Catania, mister Caneo. «Loro una buona squadra, superiori, quindi con la qualità e la forza hanno bucato la fascia, fatto un'azione isolata e sbloccato la partita con un bel gol, tra l'altro. Azione isolata e fatto bel gol. Sapevamo sarebbe stata una partita tosta. Il Catania non è quello che dice la classifica. È molto di più. Ha speso molto più di noi. Ha vinto meritatamente».

Sulle scelte iniziali: «Tascone esterno? Ha capacità tecniche nel girarsi e affrontare linea difensiva, quindi lo ritenevo più tecnico. In mezzo al campo abbiamo retto bene, abbiamo fatto quello che dovevamo. Siamo stati meno brillanti e meno sicuri, ma abbiamo fatto quello che dovevamo. Santaniello? Sta seguendo protocollo recupero. Se ne parla fra una settimana».

Sul nervosismo finale: «Tutto scaturito dalla mancanza di sportività da parte della panchina del Catania, che ha preso palla e l’ha buttata in campo. Lì ho perso le staffe. Non dovevo, ma non digerisco l’antisportività».