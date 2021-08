La Turris pesca un altro talento dell'Atalanta: Finardi in prestito fino a fine stagione

Un’altra operazione conclusa lungo l’asse Torre del Greco Bergamo. Dopo Ghislandi, arriva in prestito dagli orobici alla Turris il giovane talento Sebastiano Finardi. «Centrocampista centrale dotato di visione di gioco e capacità di inserimento, Finardi – annuncia il club corallino – è cresciuto nel settore giovanile atalantino, dai Pulcini fino alla Primavera, nelle cui fila ha vinto un campionato ed una Supercoppa italiana. Nel mezzo, anche la conquista di un titolo Under 15, condividendo i tre successi nazionali con il compagno Davide Ghislandi, che ritrova alla Turris». Per lui anche una significativa esperienza con le Nazionali di categoria (19 presenze totali) prima di uno stop per infortunio al ginocchio sinistro nel 2017.

Nella passata stagione ha invece militato nel girone A di Lega Pro, in prestito alla Giana Erminio, collezionando 19 presenze e 1 gol.

«Sono fiero – le sue prime parole da calciatore della Turris – di essere approdato in questa società, di cui ho già avuto modo di apprezzare organizzazione e progettualità . Al contempo, sono curioso di confrontarmi con le realtà del girone meridionale della serie C. La mia prima esperienza tra i grandi, nella scorsa stagione, mi ha fatto capire cos’è veramente il calcio: in C si lotta, si fatica, si vive una costante concorrenza. Chiaramente, sono contento anche di quanto fatto a livello giovanile e di essermi riconquistato il posto in una Primavera importante come quella dell’Atalanta dopo l’incidente di percorso dell’infortunio che, a quell’età, rischia di non farti tenere il passo degli altri ragazzi».

Campagna abbonamenti – Nel frattempo, botteghini del Liguori (lato Distinti) ancora aperti per la sottoscrizione degli abbonamenti per la stagione ormai alle porte. Quest’oggi apertura pomeridiana, dalle ore 17 alle 19.

Campionato Primavera – Intanto, la la Lega Pro ha reso nota la composizione dei gironi del campionato Primavera 3 e del campionato Primavera 4 per la stagione sportiva 2021-2022. La Turris è stata inserita nel girone D in Primavera 4, insieme a Juve Stabia, Fidelis Andria, Taranto, Picerno, Vibonese e Acr Messina.