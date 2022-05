La Turris presenta Max Canzi: «Conquistato da questo club». In arrivo nuovi soci

Ieri l’annuncio ufficiale, oggi la presentazione al fianco del presidente Colantonio. Comincia il nuovo corso Turris nel segno di Max Canzi. «Questo per noi è un nuovo inizio»: ha esordito così - energicamente - il patron corallino. «Finito il ciclo Caneo, ne comincia un altro, con ambizioni ed obiettivi diversi. Del resto è la stessa Turris, intesa come compagine societaria, che sta vivendo una fase di cambiamento, di ristrutturazione. Arriveranno nuovi soci, a breve credo. Persone perbene, anzitutto, che hanno rispetto per la città. Perché questa per me è una priorità assoluta e lo sarà anche quando lascerò la Turris, nel senso che l’affiderò solo a persone di spessore, in grado di portare avanti il progetto. Oggi l’obiettivo principale resta quello di mantenere la categoria più a lungo possibile ma è chiaro che questa ristrutturazione si lega anche alla volontà di puntare - nel tempo - ad obiettivi maggiori. Io punto sempre al massimo, poi gli obiettivi si possono realizzare oppure no. Quel che so è che oggi comincia un nuovo ciclo triennale. Se in quest’arco temporale sarò bravo a reperire risorse e collabori, allora avremo nuovi obiettivi».

Sulla scelta di Canzi: «La Turris ha bisogno di questo tipo di allenatori: giovani, con idee innovative e con voglia di far bene, come del resto è stato con Caneo. Noi cerchiamo persone che vogliono costruire e realizzare. Nel momento in cui l’ho conosciuto mi sono reso conto che poteva essere il nostro nuovo inizio. Lavora coi giovani, li forma ma è anche bravo a colloquiare coi senior. Poi mi ha fatto innamorare quella bellissima risposta data a Mou».

Nessun dubbio per Canzi, la Turris l’ha subito conquistato. «L’interesse reciproco è stato immediato. Perché la Turris? Mi hanno colpito il club, che rappresenta un esempio virtuoso in C, e le persone, estremamente determinate. E poi mi piaceva l’idea di confrontarmi col girone C: sono uno che va alla ricerca di nuove sfide e nuovi stimoli, ed anche per questo mi sono deciso ad uscire dalla mia zona di comfort per cimentarmi con questa nuova realtà».

Sull’organico che da qui a qualche settimana andrà a delinearsi: «Alcuni ragionamenti erano già in atto prima del mio arrivo, altri sono stati avviati, ma tutti sono ancora in fase embrionale».

Torna anche sulla celebre risposta rivolta allo special one, il neo tecnico corallino. «Mou aveva detto ai suoi che se avessero voluto meno pressioni avrebbero dovuto giocare in C ed in quel periodo da noi era in corso la realizzazione di una sorta di documentario, per cui avevamo le telecamere sempre puntate addosso. Ecco, è questo il contesto in cui è maturata quella risposta».

La nuova Turris partirà dalle certezze nel frattempo consolidate. «La difesa a tre? Posso dire che – in generale – quando un allenatore arriva in una squadra nuova che ha fatto tanto bene nella stagione precedente, è giusto continuare nel segno delle certezze pregresse, al netto dell’impronta nuova che naturalmente tenderà a dare. Il lavoro di Caneo è stato grandissimo e sotto gli occhi di tutti. Lavoreremo su quelle certezze. Cosa prometto? Lavoro costante, impegno e maglia sudata. La mia Turris sarà una moto dal tealio rubustoLa mia squadra una moto dal telaio robusto».

Scelta intanto la sede del ritiro precampionato, che sarà nuovamente – come lo scorso anno – Campitello Matese. In giornata c’è stato anche un primo sopralluogo di mister Canzi.