La Turris punta su Miceli e Contessa: «Lavoriamo duro, stiamo crescendo»

Hanno rinnovato entrambi, legandosi alla Turris fino al giugno 2025. La Turris punta con decisione su Mirko Miceli e Sergio Contessa per il nuovo progetto tecnico targato Caneo e – dal ritiro di Montella – i due ripartono con un importante carico di motivazioni e determinazione.

«Stiamo lavorando duro – commenta Mirko Miceli –, gli allenamenti sono intensi, quindi è normale – in questa fase – non essere fisicamente essere al top. La metodologia di mister Caneo? Nuova per me ma mi piace. Pian piano acquisiremo i suoi dettami». Sulla trattativa che ha portato al prolungamento del vincolo contrattuale col club corallino: «È stata agevole e tutto sommato veloce. Torre era nel mio destino, dal momento che già mio padre era stato qui anni fa, seppur per poco, a sedere sulla panchina. Sono felice di aver rinnovato dopo la salvezza conquistata nella passata stagione: quelli passati sono stati mesi intensi ma positivi, specie perché culminati con una salvezza che pareva insperata».

Rinnovo e pieno di motivazioni anche per Sergio Contessa: «Devo ringraziare la società ed il mister per questa opportunità, che spero di ripagare sul campo.

Spero sia un cammino differente rispetto allo scorso anno, in cui un po’ tutti abbiamo sofferto, sia a livello personale che collettivo. L’obiettivo è alzare il livello e dare soddisfazioni alla società, a noi stessi ed ai tifosi». Sul lavoro targato Caneo: «Stiamo sostenendo carichi di lavoro importanti, perciò la condizione fisica ottimale è lontana. Stiamo lavorando sui principi di gioco del mister, che chiede un gioco propositivo; ci stiamo impegnando per soddisfare le sue richieste e stiamo crescendo di giorno in giorno».