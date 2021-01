Tre gare in sette giorni. Tre tappe tanto delicate quanto potenzialmente decisive lungo il cammino che porta alla salvezza. Archiviato lo stop nel derby contro l’Avellino, la Turris riparte – nell’anticipo di domani – dal Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana. Un impegno che arriva per i corallini al termine di una settimana sfiancante, animata e complicata dalla serrata trattativa con la Juve per Luca Pandolfi.

Riporta prepotentemente l’attenzione sul campionato il difensore Pasquale Rainone: «Abbiamo la possibilità di mettere in campo quello che non ci è riuscito contro l’Avellino – analizza il roccioso difensore nel corso della conferenza del Liguori – e questo deve darci la giusta spinta per affrontare al meglio il delicato impegno che ci attende. La sconfitta nel derby brucia ancora parecchio, soprattutto per la mancata prestazione di gruppo. A Francavilla vogliamo quindi dimostrare che siamo vivi. Il girone di ritorno è tutt’altro campionato, per questo noi dobbiamo archiviare quanto di buono fatto all’andata, metterlo in un cassetto e pensare solo a realizzare il nostro obiettivo. La salvezza è la nostra priorità e dobbiamo portarla a casa il prima possibile. Poi eventualmente si potrà pensare ad altro. La Virtus? Un’ottima squadra, perfettamente collaudata, che pratica un ottimo calcio. Sarà una trasferta difficile».

È in diffida Pasquale Rainone, così come Francesco Di Nunzio e Filippo Lorenzini. «Non è semplice, ma dovremo esser bravi a spendere lucidamente cartellini».

Quindi il giovane Malik Lame. «Ogni gara sarà una battaglia in questo girone di ritorno e per questo dobbiamo raccogliere il prima possibile i punti che mancano per la salvezza. L’anno scorso ho vissuto momenti molto difficili e per questo sono ancor più grato alla Turris per l’opportunità che mi ha dato. Desidero ripagare sul campo questa fiducia».

Rifinitura e partenza – La Turris è partita in tarda mattinata alla volta del ritiro pugliese, subito dopo la seduta di rifinitura svolta al Liguori.

Incognita Pandolfi – È regolarmente partito col gruppo l’ex Entella, ma il suo impiego contro i pugliesi non appare affatto scontato. Sullo sfondo – nemmeno a dirlo – la trattativa con la Juve, che per quanto ormai sfumata (complice anche l’operazione Pecorino, intanto formalizzata lungo l’asse Torino-Catania), ha inevitabilmente “distratto” il giovane attaccante, fortemente attratto dalla Vecchia Signora. Nei giorni caldi dell’offerta bianconera e della controproposta corallina, Pandolfi ha espressamente chiesto alla Turris d’esser ceduto: desiderio che il club corallino avrebbe anche assecondato, se non fosse stato per la significativa distanza tra domanda ed offerta. Circa 300mila euro (tra i 200mila più bonus offerti dalla Juve ed i 500mila più bonus chiesti dalla Turris). Una differenza su cui la trattativa si è di fatto arenata, con annessi strascichi dovuti al malumore del calciatore e del suo entourage. Pandolfi resterà dunque un calciatore della Turris, a meno di clamorosi risvolti dell’ultima ora. Non in chiave Juve.

Tutti arruolabili – Torna a disposizione di mister Fabiano l’attaccante Luca Giannone, reduce da due turni di riposo forzato a causa di una contrattura. L’ex Catanzaro ha svolto in settimana lavoro differenziato ed è perciò concreta l’ipotesi di una partenza dalla panchina contro la Virtus.

Ventiquattro i calciatori convocati da mister Fabiano per Francavilla, tra loro anche i nuovi acquisti Ventola e Carannante:

Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D’Alessandro, D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Lame, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Carannante, Da Dalt, R. Fabiano, Franco, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Alma, Giannone, Longo, Pandolfi, Persano, Ventola.

