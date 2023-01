La Turris riabbraccia Franco: il “prof” torna in prestito dall'Avellino

Nelle ultime quattro stagioni è stato indiscusso protagonista in maglia corallina. Prima contribuendo in maniera determinante al ritorno della Turris tra i professionisti, poi – letteralmente – deliziando in serie C.

Dopo una prima parte della stagione all’Avellino, Daniele Franco – “il professore”, così è stato ribattezzato a Torre del Greco – torna in casacca corallina. Esponenziale – negli anni – la sua crescita. Come quella della Turris, che dalla salvezza del primo campionato tra i professionisti, è passata – nella scorsa stagione – a tagliare lo storico traguardo dei playoff.

Importanti ed ambiziose le prospettive con cui il centrocampista si era – in estate – trasferito all’Avellino, che lo aveva corteggiato con insistenza sin dalla precedente sessione di mercato. Ed invece in Irpinia ha trovato ben poco spazio nel corso dell’intero girone d’andata. Franco torna adesso alla Turris con la formula del prestito.

«Sono contento di essere tornato. Ho tanta voglia di far bene e di dare una mano alla squadra nel tirarsi fuori da un momento particolare. La classifica non rispecchia il nostro valore reale»: così Daniele Franco subito dopo la firma che lo riporta a Torre del Greco.