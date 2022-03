La Turris riprende quota nel segno di Leonetti: Andria ko al Liguori

Seconda vittoria interna consecutiva per la Turris, che al Liguori supera di misura un’ostica e mai doma Fidelis Andria nel segno di Leonetti. Al comunale la gara è viva e intensa fino all’ultimo dei tre minuti di recupero ed alla fine premia una Turris che la vittoria l’ha voluta e l’ha cercata ad ogni costo, a dispetto delle ormai solite – pesanti – defezioni (reinventata la catena di sinistra) e del forfait a gara in corso di capitan Giannone. I tre punti proiettano i corallini al settimo posto, a quota 45. Di nuovo in piena corsa per un posto al sole.

Nella Turris restano ai box Sbraga e Varutti, che si aggiungono all’infortunato Esempio ed allo squalificato Longo. Nel 3-4-3 corallino c’è dunque Di Nunzio a guidare la difesa, con Zampa a fungere da braccetto sinistro; in mediana si ricompone la coppia Franco-Tascone, con il rientrante Ghislandi a destra e Nunziante a sinistra; in avanti, il tridente Giannone-Leonetti-Santaniello.

Intenso l’avvio di gara della Turris, che colleziona tre palle gol nei primi tre minuti. Prima Leonetti impatta male sotto misura su suggerimento di Ghislandi, poi Giannone ci prova con una velenosa conclusione che sfiora il palo e scuote l’esterno della rete, quindi il delizioso il pallonetto di Santaniello a scavalcare Saracco in uscita, con la sfera che prima si stampa sul palo e poi carambola su un difensore, che riesce in qualche modo a sventare. Tegola Turris al minuto 18: Giannone, toccato duro poco prima, è costretto al cambio, al suo posto Pavone. Tre minuti più tardi Nunziante serve in area l’accorrente Leonetti, che calcia di prima intenzione ma viene murato da un difensore. Tascone ci prova su punizione ma spedisce sul fondo; decisamente più insidiosa, un minuto più tardi, la staffilata dal limite di Franco che accarezza il palo e si spegne sul fondo. Alla mezz’ora Tascone ruba un buon pallone e lo mette in mezzo per Pavone, che da posizione favorevole calcia debolmente. I pericoli scuotono l’Andria che comincia ad affacciarsi con maggiore frequenza dalle parti di Perina. Bonavolontà mette i brividi con una conclusione in controbalzo dal limite che finisce di un nulla sul fondo, poi Di Piazza ci prova di prima intenzione da posizione defilata, sfiorando il palo a portiere battuto. Una manciata di minuti più tardi, tempestiva e decisiva l’uscita di Perina proprio su Di Piazza.

Nella ripresa buon avvio dell’Andria, ma è la Turris a confezionare – al 10’ – una ghiotta palla gol: sugli sviluppi di una conclusione di Tascone rimpallata in area, ci provano prima Santaniello, neutralizzato da Saracco, e poi Pavone, che in rovesciata spedisce sul fondo. Sull’altro fronte Perina si distende e neutralizza la conclusione di Gaeta, poi l’accorrente Ciotti impatta sotto misura e colpisce il palo esterno. Nell’Andria, intanto, dentro Sorrentino e Urso per Gaeta e Bonavolontà. Ospiti di nuovo pericolosi con Di Piazza, che – di nuovo – da posizione defilata calcia di un soffio sul fondo. La Turris la sblocca al minuto 33 con Leonetti, che raccoglie una respinta in area e spedisce nell’angolino alla sinistra di Saracco, scatenando l’esultanza del Liguori. Primo cambio Turris un minuto più tardi: dentro Bordo per Pavone, poi Finardi per Nunziante; nell’Andria Ortisi per Ciotti. Al 45’, sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina, Riggio stacca e schiaccia di testa da posizione invitante e spedisce sul fondo. Due minuti più tardi Manzi e Di Nunzio murano lì’ultimo tentativo di Di Piazza.

Alla fine è festa Turris, attesa adesso dal derby del Menti.